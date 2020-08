Οικονομία

ΠΟΜΙΔΑ: παράταση για αδήλωτα τετραγωνικά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα

Ποιους λόγους επικαλείται η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, σε επιστολή που έστειλε στον Υπ. Εσωτερικών και τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ.

Παράταση στην λειτουργία της πλατφόρμας της ΚΕΔΕ για την διόρθωση των δηλωμένων τετραγωνικών και για την δήλωση μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων ζητά η ΠΟΜΙΔΑ, με επιστολή της προς τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ.

Η επιστολή της ΠΟΜΙΔΑ

"Ως γνωστόν, λήγει σε λίγες ημέρες (31.8) η συντομότατη παράταση που δώσατε προ διμήνου για τη δήλωση προς τους Ο.Τ.Α. των αδήλωτων εμβαδών ακινήτων αλλά και των κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων τους, σύμφωνα με τις σχετικές προτάσεις της Ομοσπονδίας μας.

Επειδή η παράταση αυτή λήγει εντός των θερινών διακοπών, ένα μήνα προ της λήξης της προθεσμίας τακτοποίησης αυθαιρέτων (30.9) και υπό συνθήκες δυσχερέστατης πρόσβασης και μόνον με ραντεβού, των ενδιαφερομένων πολιτών προς τις υπηρεσίες εσόδων των οικείων Δήμων, για την επίλυση επί μέρους συχνών προβλημάτων που δεν μπορούν να λυθούν μέσω της πλατφόρμας. Τέτοια είναι κυρίως η διόρθωση των εμβαδών βοηθητικών χώρων πολυκατοικιών (αποθηκών, πάρκιν κλπ.) που ηλεκτροδοτούνται από την κοινόχρηστη παροχή πολυκατοικίας, είτε οι επιφάνειες αυτές δεν προσμετρούνται, είτε έχουν ήδη προσμετρηθεί στη συνολική επιφάνεια κοινοχρήστων χώρων και καταβάλλονται, για αυτές, τέλη και φόρος μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, χωρίς όμως χρέωση ΤΑΠ, όπως και η αλλαγή χρήσης ακινήτου.

Επειδή και η παράταση αυτή λήγει χωρίς ακόμη να έχουν ενημερωθεί σχετικά και ο τελευταίος ιδιοκτήτης της περιφέρειας της χώρας μας και του Απόδημου Ελληνισμού, με αποστολή ενημερωτικών emails από την ΑΑΔΕ προς όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων - κατόχους ΑΦΜ της χώρας και τους φοροτεχνικούς τους, όπως σας έχουμε κατ΄επανάληψη ζητήσει!

Επειδή η πρωτοφανής κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κοινωνία και η χώρα μας λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού, που σε ένα βαθμό συνεχίζει να επηρεάζει δυσμενώς τους πολίτες και τις δραστηριότητές τους, επιβάλλει την παράταση όλων των νομοθετημένων προθεσμιών για διάφορα ζωτικά θέματα που αφορούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων της χώρας και του Απόδημου Ελληνισμού.

Για τους λόγους αυτούς επανερχόμαστε στο αίτημά μας να παραταθεί μέχρι την 31.12.2020 η λειτουργία της απόλυτα επιτυχημένης πλατφόρμας της ΚΕΔΕ ως προς όλες τις λειτουργίες της. Η παράταση αυτή είναι απόλυτα αναγκαία, τόσο για το συμφέρον των πολιτών, που το ζητούν επίμονα γιατί αδυνατούν να προλάβουν να ανταποκριθούν, όσο και των ΟΤΑ οι οποίοι εν μέσω κρίσης απέκτησαν με την πρότασή μας, ένα κρίσιμο παράγοντα μόνιμης αύξησης των εσόδων τους!

Επίσης ζητούμε άμεση συνάντηση μαζί σας για να σας υποβάλλουμε τις προτάσεις μας για την περαιτέρω αδιάλειπτη συνέχιση της λειτουργίας της πλατφόρμας αυτής, η οποία θα πρέπει να παραμείνει ως μοναδικό και αναντικατάστατο εργαλείο εξυπηρέτησης των πολιτών αλλά και των Ο.Τ.Α., αλλά και απόδειξη της προόδου της χώρας μας στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης!".