Κοινωνία

Στις φλόγες τυλίχτηκε λεωφορείο με επιβάτες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το λεωφορείο κάηκε ολοσχερώς. Στιγμές αγωνίας για τον οδηγό και τους 28 επιβάτες.

Στις φλόγες τυλίχθηκε, το βράδυ της Δευτέρας, λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, γεμάτο με επιβάτες, στην εθνική οδό διερχόμενο από το Μαρτίνο στο ρεύμα προς Αθήνα.

Ειδικότερα το όχημα πήρε φωτιά, στην κατηφόρα, λίγο πριν τα όρια με το νομό Βοιωτίας. Ωστόσο, οι 28 επιβάτες καθώς και ο οδηγός πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν εγκαίρως.

Η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από τη μηχανή. Ο οδηγός προσπάθησε να τη σβήσει με πυροσβεστήρα αλλά δεν τα κατάφερε και το λεωφορείο έγινε γρήγορα παρανάλωμα του πυρός.

Στο σημείο έσπευσαν, αμέσως, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με έξι οχήματα καθώς υπήρχε φόβος η πυρκαγιά να επεκταθεί σε δασική έκταση πλησίον της εθνικής.

Η κυκλοφορία διεκόπη στο σημείο και σχηματίσθηκαν μεγάλες ουρές μέχρι η κίνηση να διοχετευθεί στον παράδρομο ως το Κάστρο Βοιωτίας.

Πηγή: Lamiareport