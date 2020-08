Κοινωνία

Παράνομο γλέντι τελείωσε... πετώντας πέτρες και μπουκάλια σε αστυνομικούς!

Σάλος με την αντίδραση των καλεσμένων στους αρραβώνες. Επιβλήθηκε πρόστιμο χιλιάδων ευρώ. Ποιος συμπέθερος συνελήφθη.

Ενα από τα πιο πλέον ηχηρά κρούσματα ανευθυνότητας πολιτών, εν μέσω της νέας έξαρσης ης εξάπλωσης κορονοϊού στην χώρα, ειναι το γλέντι αρραβώνα με 150 καλεσμένους, που διοργανώθηκε στον Βόλο, στις 16 Αυγούστου. Όταν παρενέβη η Αστυνομία, έγινε δεκτή με πέτρες και μπουκάλια από καλεσμένους - που ”τελούσαν εν εθυμία”.

Όπως αναφέρει η τοπική εφημερίδα ”Ταχυδρόμος”, στη Νέα Ιωνία Βόλου διοργανώθηκε γλέντι αρραβώνα με 150 καλεσμένους.

?Η παραβίαση του μέτρου για τον περιορισμό των καλεσμένων σε κοινωνικές εκδηλώσεις έως τα 100 άτομα μέχρι προχθές Κυριακή και έως τα 50 άτομα από χθες στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας, δεν ήταν η μόνη. Μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες η μουσική έπαιζε στη διαπασών κρατώντας ξάγρυπνους τους κατοίκους της περιοχής, ενώ όταν επενέβησαν έπειτα από πολλαπλές καταγγελίες αστυνομικοί, δέχτηκαν επίθεση με μπουκάλια και πέτρες από καλεσμένους που ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των αστυνομικών ο... ”πόλεμος” συνεχιζόταν. Σε κάθε προσέγγιση τα περιπολικά δέχονταν επίθεση. Νωρίς το πρωί, αστυνομικοί κατάφεραν να μπουν στο σπίτι που φιλοξενούσε το γλέντι. Ακόμη κι εκείνη την ώρα στον χώρο βρίσκονταν 150 καλεσμένοι.

Αστυνομικοί προχώρησαν στη βεβαίωση παράβασης για μη τήρηση των μέτρων κατά του κορονοϊού επιβάλλοντας διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ σε βάρος του πατέρα της νύφης, ο οποίος ταυτόχρονα συνελήφθη στο πλαίσιο του Αυτοφώρου και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για διατάραξη κοινής ησυχίας και ηχορύπανση.”