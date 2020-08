Τοπικά Νέα

Ηράκλειο: βγήκαν τα μαχαίρια μεταξύ αλλοδαπών

Σε σοβαρή κατάσταση ένας Αφγανός, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και του αφαιρέθηκε το δεξιό νεφρό.

«Άναψαν τα αίματα» το βράδυ της Δευτέρας στις Πατέλες του Ηρακλείου μεταξύ αλλοδαπών.

Υπό συνθήκες που ακόμη διερευνώνται, υπήρξε αιματηρή συμπλοκή μεταξύ Αφγανών, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ένας εκ εξ αυτών.

Ο 31χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Βενιζέλειο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, όπου οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να γίνει αφαίρεση του δεξιού νεφρού.

Επίσης ο συγκεκριμένος άνδρας έφερε τραύμα στην κοιλιά, το ήπαρ και τον μηρό.

Πλέον νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική σε σοβαρή κατάσταση.

Πηγή: neakriti.gr