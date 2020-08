Αθλητικά

Βαμβακούλας στον ΑΝΤ1: ο Σάββας Θεοδωρίδης ήταν ένας “θρύλος” του ποδοσφαίρου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού μίλησε για την απώλεια του επιτίμου προέδρου του συλλόγου και πως τον τιμά η «οικογένεια του Ολυμπιακού».