Κοινωνία

Βρεφονηπιακοί σταθμοί: υπογράφηκε η ΚΥΑ για το παράλληλο πρόγραμμα

Επιπλέον 15.000 θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Για πρώτη φορά δικαίωμα συμμετοχής και σε εργαζόμενες στο Δημόσιο.

Υπογράφηκε σήμερα η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για το παράλληλο πρόγραμμα παροχής voucher για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς όλης της χώρας. Με αυτήν την απόφαση, χρηματοδοτούνται τουλάχιστον 15.000 επιπλέον θέσεις σε βρεφονηπιακούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα, με σκοπό τη στήριξη τόσο των παιδιών όσο και των μητέρων.

Ταυτόχρονα, διευρύνονται σημαντικά τα εισοδηματικά κριτήρια, με κατώτατο όριο τα 30.000 από 27.000, που ήταν έως σήμερα, με στόχο την αύξηση του αριθμού των δικαιούχων. Επιπλέον, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για πρώτη φορά, δίνεται το δικαίωμα συμμετοχής σε γυναίκες εργαζόμενες στο Δημόσιο.

Η χρηματοδότηση του προγράμματος αποτελεί εξ ολοκλήρου δημόσια δαπάνη και προέρχεται αποκλειστικά από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η αρμόδια υφυπουργός, Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε σχετικά. «Ως υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δημιουργούμε τουλάχιστον 15.000 περισσότερες θέσεις για παιδιά σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, με επιπλέον χρηματοδότηση 30 εκατ. ευρώ. Υλοποιούμε μία βασική δέσμευση του πρωθυπουργού για στήριξη και ενίσχυση του προγράμματος κάλυψης θέσεων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Η δράση μας αυτή βασίζεται σε δύο πολιτικές μας προτεραιότητες - τη διαμόρφωση ισότιμων όρων για τις γυναίκες στην αγορά εργασίας, αλλά και την προαγωγή της παιδικής προστασίας με τη φιλοξενία των παιδιών σε οργανωμένες δομές. Τέλος, με το παράλληλο πρόγραμμα, διορθώνουμε και μία αδικία δεκαετιών, δίνοντας το δικαίωμα συμμετοχής και σε γυναίκες εργαζόμενες στο Δημόσιο».

Η υποβολή αιτήσεων για το παράλληλο πρόγραμμα των vouchers για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής πλατφόρμας, μετά την ανακοίνωση από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) της τελικής λίστας δικαιούχων του πρώτου προγράμματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, συνολικά, για τη χρονιά 2020-2021, το υπουργείο Εργασίας θα καλύψει, με τα δύο αυτά προγράμματα, περισσότερες θέσεις από κάθε άλλη χρονιά για παιδιά σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.