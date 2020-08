Αθλητικά

Ολυμπιακός: ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Χολέμπας

Έξι χρόνια μετά την αποχώρηση του από το λιμάνι, ο πολύπειρος αμυντικός επέστρεψε στους πρωταθλητές.

Έξι χρόνια μετά την αποχώρησή του, ο Χοσέ Χολέμπας είναι και πάλι ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανακοίνωσε επισήμως σήμερα τη συμφωνία της με τον 36χρονο αριστερό μπακ, αφού ο τελευταίος πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το μονοετές συμβόλαιό του.

Ο Χολέμπας μεταγράφηκε για πρώτη φορά στον Ολυμπιακό το 2010, προερχόμενος από τη Μόναχο 1860, και στην πρώτη θητεία του στον Πειραιά έπαιξε σε 135 ματς και σκόραρε 10 γκολ, ενώ κατέκτησε τέσσερα πρωταθλήματα και δύο κύπελλα.

Ακολούθησε μία σεζόν στη Ρόμα και από το 2015 ο έμπειρος αμυντικός αγωνίστηκε στην Premier League με τη Γουότφορντ, από την οποία έμεινε ελεύθερος στο φινάλε της σεζόν 2019-20.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Χοσέ Χολέμπας, ο οποίος θα φορέσει τη φανέλα της ομάδας μας για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

Η πρώτη ήταν από το 2010 έως το 2014 πραγματοποιώντας 135 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις σκοράροντας παράλληλα δέκα φορές.

Στη συνέχεια ο Χολέμπας αγωνίστηκε στη Serie A με τη Ρόμα (2014-2015) και στην Premier League με τη Γουότφορντ (2015-2020). Ξεκίνησε την καριέρα του στη Βικτόρια Καλ (2005-2006) και αμέσως πήρε μεταγραφή στη Μόναχο 1860 (2006-2010) πριν κάνει το μεγάλο βήμα για να ενταχθεί στο ρόστερ του Θρύλου.

Ο Χολέμπας έχει εκπροσωπήσει την Εθνική ομάδα της χώρας μας 38 φορές, ενώ έχει κατακτήσει 4 φορές το πρωτάθλημα Ελλάδος (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014) και 2 φορές το Κύπελλο (2011-2012, 2012-2013).