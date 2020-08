Πολιτική

Το “Oruc Reis”, ο Διακόπουλος και ο “μαραθώνιος” για τις τουρκικές προκλήσεις

Αίσθηση από την δήλωση του Συμβ. Εθν. Ασφαλείας του Μαξίμου, ο οποίος έκανε και διευκρινίσεις . Κρίσιμες επαφές και έκτακτη Σύνοδος Κορυφής για την ανατολική Μεσόγειο.

Αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του πρωθυπουργού, Αλέξανδρου Διακόπουλου, στο Open, καθώς ο αντιναύαρχος ε.α. ερωτηθείς σχετικά είπε αναφορικά με το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis, που βρίσκεται στα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, «εχει κάνει έρευνες, μην κοροϊδευόμαστε, αλλά είναι λίγο πιο πολύπλοκο το θέμα». Σε ερώτηση εάν το Oruc Reis έχει απλώσει καλώδια και αν έχει πραγματοποιήσει έρευνες, ο κύριος Διακόπουλος απάντησε: «Ναι, αλλά είναι πιο πολύπλοκο το θέμα. Έχει κάνει έρευνες για να μην κοροϊδευόμαστε. Δείχνει ότι δεν ήταν αυτός ο πραγματικός σκοπός των ερευνών. Τις πρώτες μέρες δεν είχε κάνει καθόλου έρευνες, ούτε είχε απλώσει καλώδια, ούτε ακούγαμε-γιατί με τα υδροφωνικά με τα ακούμε αν κάνει έρευνες ή όχι. Όταν εμείς «σηκώσαμε» το θέμα και είπαμε ότι δεν κάνει έρευνες, άπλωσε καλώδια, επέστρεψε, έκανε κάποιες έρευνες. Κάποια στιγμή "σηκώθηκε" λίγο ο καιρός και σταμάτησε τις έρευνες. Ένα καλώδιο έχει, δεν έχει δύο. Για να σας δώσω μια μεταφορά: "μαρκάρει" την περιοχή του. Όποιος έχει βγάλει βόλτα τον σκύλο του καταλαβαίνει τι εννοώ».

Όπως συμπλήρωσε, «δεν υπάρχει ολίγον έγκυος. Εφόσον έχει μπει και έχει κάνει έρευνα έστω και μισής ώρας, έχει κάνει την έμπρακτη αμφισβήτηση».

Σε σχόλιο του στο Twitter, o Τομεάρχης Εξωτερικών της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Κατρούγκαλος ανέφερε «”ην κοροϊδευόμαστε, το Oruc Reis έχει κάνει έρευνες. Δεν υπάρχει ολίγον έγκυος. Εφόσον έχει μπει και έχει κάνει έρευνα έστω και μισής ώρας, έχει κάνει την έμπρακτη αμφισβήτηση” λέει, σωστά, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας. Aλλά πώς συμβιβάζονται τα αυτονόητα αυτά με τις πρότερες δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη ότι θα αποκρουστεί κάθε αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων; Με τις φαιδρές διαρροές περί “θορύβων”; Με τις διατριβές στα κανάλια των στελεχών της ΝΔ ότι δεν γίνονται έρευνες;».

Διευκρινίσεις απο τον Αλ. Διακόπουλο

Όπως σημειώνεται από κυβερνητικές πηγές, «η αρχική τοποθέτηση του κ. Διακόπουλου κρίθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ατυχής φραστικά, δίνοντας λανθασμένη εικόνα. Εξου και ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας προέβη σε διευκρίνιση».

Σε διευκρινιστική δήλωση του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας, Αλέξανδρου Διακόπουλου, αναφέρεται ότι «για να μην δημιουργούνται παρεξηγήσεις θα ήθελα να διευκρινίσω τα εξής, αναφορικά με τις πρωινές μου δηλώσεις στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN. Καταρχάς, σημείωσα ότι δεν θα αναφερθώ στην τακτική κατάσταση και ότι αυτή δεν είναι η αρμοδιότητά μου. Ως εκ τούτου, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η αναφορά μου αφορούσε «προσπάθεια» ερευνών, σύμφωνα και με τους τουρκικούς ισχυρισμούς, όχι όμως, «πραγματοποίηση», με προφανή στόχο την επίδειξη σημαίας στην περιοχή της παράνομης τουρκικής NAVTEX. Διευκρίνισα επίσης πως επιχείρησε να διεξάγει έρευνες και διέκοψε, εφόσον εξαρχής ο πραγματικός στόχος της Τουρκίας δεν ήταν η πραγματοποίηση σεισμικών ερευνών. Η Ελλάδα έχει τη στρατηγική και διπλωματική πρωτοβουλία και διαμορφώνει τις εξελίξεις με τις κινήσεις της».

ΣΥΡΙΖΑ: το Μαξίμου ασχολείται μόνο με την επικοινωνιακή διαχείριση

Σε σχόλιο του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται «Την ώρα που ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ισχυριζόταν στον ΑΝΤ1 πως το Oruc Reis δεν έκανε έρευνες εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του κ. Μητσοτάκη, κ. Διακόπουλος, επιβεβαίωνε εμφατικά στο Open πως και έρευνες έγιναν και κατάφωρη παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας υπήρξε, διαψεύδοντας ταυτόχρονα και τις αστειότητες περί «θορύβου» που εμπόδιζε τις έρευνες. Δυστυχώς, ακόμα και στα μείζονα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, αντί να προασπίζει τα εθνικά μας συμφέροντα, ασχολείται μόνο με την επικοινωνιακή διαχείριση του μπάχαλου που έχει δημιουργήσει».

Διπλωματικός μαραθώνιος για τις τουρκικές προκλήσεις

Όλα αυτά, ενώ ο Νίκος Δένδιας έχει κρίσιμες επαφές στην Κύπρο για τις εντεινόμενες τουρκικές προκλήσεις, την ώρα που το Oruc Reis έχει βγει από τα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και πλέει εντός των κυπριακών χωρικών υδάτων.

Την Δευτέρα ανακοινώθηκε η διεξαγωγή έκτακτης Συνόδου Κορυφής για την στάση της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο, στα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ την Τετάρτη θα γίνει έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ για την Λευκορωσία.

Όπως αποκάλυψε η αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη, στο ΘΙΕΜΑ 104,6, μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα κατατεθούν στη Βουλή, ώστε να ψηφιστούν την επόμενη, οι συμφωνίες Ελλάδας – Ιταλίας και Ελλάδας – Αιγύπτου για τις ΑΟΖ, την ώρα που ο Χουλουσί Ακάρ δήλωνε ότι "δεν έχει νομική ισχύ η συμφωνία Ελλάδας - Αιγύπτου".

Η κ. Πελώνη αποκάλυψε ότι ο Πρωθυπουργός θα θέσει «και πάλι το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο» αύριο, κατά το έκτακτο ευρωπαϊκό συμβούλιο για τη Λευκορωσία, ενώ στις 27 Αυγούστου, στο Συμβούλιο των ΥΠΕΞ της ΕΕ, αναμένεται και η ευρωπαϊκή λίστα των επιλογών για τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας.

Συνεχίζονται οι διεθνείς επαφές

Ο Πρωθυπουργός είχε, το μεσημέρι της Τρίτης, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας Scott Morrison. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τη συνεργασία των δύο χωρών σε διεθνείς οργανισμούς. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας για την τουρκική προκλητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Νωρίτερα σήμερα, ο Υπ. Εθνικής Άμυνας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την Γερμανίδα ομόλογο του, στην οποία υπήρξε, σύμφωνα με πληροφορίες, ανταλλαγή απόψεων και για τις προκλήσεις της Άγκυρας.