Κοινωνία

Κορoνοϊός: Αψήφησε την καραντίνα και του “έριξαν καμπάνα”

Πρόκειται για άνδρα, που περιλαμβάνεται στην λίστα επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του ΕΟΔΥ. Σε ποιες ενέργειες προχώρησαν οι Αρχές.

Άλλος ένας ασθενής με κορονοϊό αψήφησε τον κατ` οίκον περιορισμό και άρχισε να “κόβει βόλτες”.

Πρόκειται για κάτοικο χωριού της Ημαθίας, που πιάστηκε επ` αυτοφώρω να έχει “σπάσει” την καραντίνα που του επιβλήθηκε.

Ο 48χρονος άντρας, εντοπίστηκε να έχει παραβιάσει το μέτρο του προσωρινού περιορισμού στην οικία του, που του είχε επιβληθεί από τις 7 έως και τις 21 Αυγούστου, καθώς βρίσκεται σε λίστα επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορονοϊού του ΕΟΔΥ.

Οι Αρχές του επέβαλαν το πρόστιμο των 5.000 ευρώ και σχηματίσθηκε σε βάρος του σχετική δικογραφία, από το Αστυνομικό Τμήμα Αλεξάνδρειας.

Πηγή: thestival.gr