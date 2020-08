Υγεία - Περιβάλλον

“Συναγερμός” στη Θεσσαλονίκη: Θετικοί στον κορονοϊό πολλοί εργαζόμενοι σε νοσοκομεία

Πολλαπλά κρούσματα COVID-19 σε υγειονομικούς των νοσοκομείων ΑΧΕΠΑ και Παπαγεωργίου.

Επτά θετικά κρούσματα κορονοϊού εντοπίστηκαν σε υγειονομικούς στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, στη Θεσσαλονίκη.

Μιλώντας στο GRTimes, ο εκτελεστικός γραμματέας της ΠΟΕΔΗΝ Πέτρος Κετικίδης επιβεβαίωσε την ύπαρξη των 7 κρουσμάτων στην κλινική των κρουσμάτων του ΑΧΕΠΑ για COVID-19, ωστόσο, όπως ανέφερε, ακόμα διερευνάται πόσοι από αυτούς δούλευαν ή επέστρεψαν από διακοπές.

Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα, οι επτά υγειονομικοί θα τεθούν σε καραντίνα στα σπίτια τους ενώ έχει ξεκινήσει και η διαδικασία ιχνηλάτησης των επαφών τους.

Λόγω της εμφάνισης 14 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορονοϊού μεταξύ του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στην Α΄ Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, μέχρι και τις 21/8 το Νοσοκομείο δεν θα δέχεται νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία απολύμανσης, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι σε καραντίνα 15 ημερών βρίσκονται οι συνολικά εννιά εργαζόμενοι του νοσοκομείου Παπαγεωργίου»της Θεσσαλονίκης που εντοπίστηκαν θετικοί στον κορονοϊό, επιστρέφοντας από άδεια.

Όπως αναφέρει στο GRTimes ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, Παναγιώτης Τουχτίδης, «φαίνεται ότι οι επαφές είναι όλες από την κοινότητα καθώς οι νοσούντες δεν είχαν έρθει σε επαφή με θετικό κρούσμα εντός του νοσοκομείου, πράγμα που σημαίνει ότι έχουν εκτεθεί στον ιό κατά τη διάρκεια των διακοπών τους».

Σύμφωνα με τον κ. Τουχτίδη όλοι οι εργαζόμενοι είναι καλά στην υγεία τους, βρίσκονται σε κατ΄ οίκον περιορισμό όπως προβλέπεται και έχει πραγματοποιηθεί η διαδικασία της ιχνηλάτησης, από την οποία εντοπίστηκαν άλλοι τρεις άνθρωποι θετικοί στον ιό οι οποίοι είχαν στενή επαφή με τους εργαζόμενους και τέθηκαν και εκείνοι σε καραντίνα.