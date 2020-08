Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Εξιτήριο για το βρέφος από τη Θεσσαλονίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ευχάριστα νέα για την πορεία της υγείας του βρέφους που ακόμα δεν έχει «σαραντίσει».

Βγήκε από το Ιπποκράτειο το βρέφος 29 ημερών, που νοσηλευόταν αφού διαγνώστηκε θετικό στον κορονοϊό.

Το μωρό πήρε εξιτήριο το μεσημέρι της Τρίτης, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των οικείων του που έχουν υποβληθεί σε τεστ, αναμένονται.

Ένα δεύτερο βρέφος, 3,5 μηνών, που επίσης έχει βρεθεί θετικό στον κορονοϊό, παραμένει στο σπίτι του, στην Έδεσσα.