Τεράστια ποσότητα κοκαΐνης σε σκάφος (βίντεο)

Μεγάλη και διακρατική επιχείρηση για την κατάσχεση του παράνομου φορτίου και τη σύλληψη των διακινητών του.

Σκάφος με μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης κατέσχεσαν οι Αρχές της Αυστραλίας στην ανατολική ακτή της, όπως ανακοινώθηκε.

Οι Αρχές της Νέας Ζηλανδίας ενημέρωσαν τις Αρχές της Αυστραλίας ότι ένα ύποπτο σκάφος εντοπίστηκε στη θάλασσα.

Οι Αυστραλοί δεν άργησαν να εντοπίσουν το σκάφος με τη μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών.

Οι εκτιμήσεις τους είναι ότι φορτίο προερχόταν από τη Νότια Αμερική.

Οι αστυνομικοί μπήκαν στο 3,5 μέτρων σκάφος και συνέλαβαν τους τρεις επιβαίνοντες, έναν 40χρονο από το Χονγκ Κονγκ και δύο Αυστραλούς 32 και 27 ετών, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα καταβολή εγγύησης, ενώ κατηγορούνται για απόπειρα εισαγωγής μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης με σκοπό το εμπόριο.

Ο καθένας τους αντιμετωπίζει ισόβια ποινή φυλάκισης, αν καταδικαστεί.

Η Ακτοφυλακή της Αυστραλίας κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη ποσότητα κοκαΐνης που έχει εντοπιστεί από το 2017.

Αν και δεν έχει καταμετρηθεί ακόμα όλη η ποσότητα, υπολογίζεται ότι ξεπερνά τον 1,1 τόνο και θα πωλούνταν για πάνω από 180 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Οι τοπικοί αξιωματούχοι έχουν και το πρόβλημα του κορονοϊού εξετάζοντας τέτοιου είδους φορτία που προέρχονται από ιδιαίτερα επιβαρυμένες από την πανδημία χώρα.

Οι τρεις συλληφθέντες, πάντως, βρέθηκαν αρνητικοί στον κορονοϊό.