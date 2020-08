Κοινωνία

Σε καραντίνα αστυνομικοί που συνέλαβαν ασθενή κορονοϊού

Απολύμανση στο Αστυνομικό Τμήμα και προληπτική καραντίνα για όσους ήρθαν σε επαφή μαζί του.

Σε καραντίνα τέθηκαν 14 αστυνομικοί μετά τη σύλληψη χθες, αλλοδαπού που βρέθηκε θετικός στον covid-19. Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο Σομαλός συνελήφθη χτες για συμμετοχή σε συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών και οδηγήθηκε στο Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονα, που κάνει προανάκριση για το επεισόδιο.

Τα ξημερώματα ο κρατούμενος ένιωσε αδιαθεσία και τον θερμομέτρησαν διαπιστώνοντας ότι είχε 38,5 πυρετό.

Αμέσως ο αξιωματικός υπηρεσίας κάλεσε ασθενοφόρο και με όλες τις προφυλάξεις που προβλέπουν τα σχετικά πρωτόκολλα διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό, όπου πραγματοποιήθηκε τεστ και βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Κατόπιν αυτού, μπήκαν άμεσα σε καραντίνα οι 14 αστυνομικοί που ήρθαν σε επαφή μαζί του, ενώ απολυμάνθηκαν σχολαστικά το αστυνομικό τμήμα, οχήματα και γενικώς οι χώροι από τους οποίους πέρασε ο αλλοδαπός.

Οι αστυνομικοί που μπήκαν σε καραντίνα είναι 5 από το αστυνομικό τμήμα Αγίου Παντελεήμονα, 3 της ΟΠΚΕ και 4 της Ομάδας ΔΙΑΣ που ενεπλάκησαν στην σύλληψη και δύο από τα αστυνομικά τμήματα Ομονοίας και Κολωνού, που τον συνόδευσαν στο ασθενοφόρο.

Όπως διευκρινίστηκε από την ΕΛ.ΑΣ, καθ' όλη την διάρκεια της διαδικασίας οι αστυνομικοί φορούσαν μάσκες, γάντια, και τήρησαν όλους τους κανόνες υγιεινής, γι' αυτό η καραντίνα είναι προληπτική, αλλά επιβάλλεται από το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.

Οι αστυνομικές υπηρεσίες πάντως λειτουργούν κανονικά.