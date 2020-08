Πολιτική

Δένδιας - Χριστοδουλίδης: Κοινός βηματισμός Αθήνας και Λευκωσίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι συμφώνησαν οι ΥΠΕΞ Ελλάδας και Κύπρου κατά τη συνάντησή τους στην Λευκωσία.

Κύπρος και Ελλάδα συμφώνησαν για τα επόμενα βήματα απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, ενόψει και της άτυπης συνάντησης των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στο Βερολίνο, κατά τη συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στη Λευκωσία.

Μετά το πέρας της κατ' ιδίαν συνάντησής τουςοι δύο ΥΠΕΞ παραχώρησαν δηλώσεις στα ΜΜΕ.

«Συζητήσαμε», δήλωσε ο κ. Δένδιας, «για τις διμερείς σχέσεις και για τη συνεργασία μας στο πλαίσιο της κοινής αντίληψης που διατηρούμε και καλλιεργούμε με τις χώρες της περιοχής που μοιράζονται τις ίδιες αξίες και αντιλήψεις με εμάς. Συνεργασίες, οι οποίες κατά κοινή αναγνώριση, συμβάλλουν στη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας. Ο συντονισμός μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας είναι διαρκής και σε πολιτικό και σε υπηρεσιακό επίπεδο, στο πλαίσιο του κοινού μας βηματισμού. Την προηγούμενη εβδομάδα συμμετείχαμε στο Έκτακτο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ. Στις επόμενες ημέρες θα συμμετάσχουμε μαζί στο Άτυπο Συμβούλιο στο Βερολίνο, όπου αναμένεται να συζητήσουμε για τον κατάλογο κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας, τον οποίο έχει τη θεσμική υποχρέωση να μας παρουσιάσει ο Ύπατος Εκπρόσωπος».

«Η κλιμάκωση της Τουρκικής επιθετικότητας», πρόσθεσε, «στρέφεται εναντίον της Ε.Ε. και θα πρέπει να συνεπάγεται και την κλιμάκωση της Ευρωπαικής αντίδρασης για την αντιμετωπιση της. Η παράνομη συμπεριφορά της Τουρκίας θα συζητηθεί ασφαλώς και στο Ανώτατο Επίπεδο. Στη Σύνοδο της ΜΕD7 στην Κορσική και ακολούθως στο Έκτακτο Ευρωπαικό Συμβούλιο που θα μετάσχουν ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι τουρκικές προκλήσεις περιφρονούν τις σαφείς τοποθετήσεις της ΕΕ, των ΗΠΑ και των κρατών της περιοχής μας. Περιφορονούν τις ευρωπαικές αξίες, το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Συνιστούν κλιμάκωση και συνιστούν απαράδεκτη στρατιωτικοποίηση. Συνιστούν επιλογή ταραξία που προδίδει το αδιέξοδο των δικών του επιλογών».

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε και στις απολύτως καταδικαστέες, όπως τις χαρακτήρισε, παράνομες τουρκικές δραστηριότητες στην κυπριακή ΑΟΖ και στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Η εμμονή στην παραβατικότητα δεν δημιουργεί τετελεσμένα, είπε, για να επισημάνει: «Δεν παράγει δικαιο. Επιβεβαιώνει τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή και την έλλειψη επιχειρημάτων από την πλευρά της. Είναι προφανές ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η ΚΔ είναι οι χώρες που δημιουργούν την όξυνση. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι παρακολουθούμε παθητικά. Παίρνουμε και θα πάρουμε πρωτοβουλίες που θα αποτρέψουν την δημιουργία τετελεσμένων».

Και κατέληξε: «Οι προσχηματικές εκκλήσεις της Τουρκίας για διάλογο δεν πείθουν κανένα. Όσο μας αφορά είμαστε διαχρονικά υπέρ του διαλόγου. Αλλά ο διάλογος δεν μπορεί παρά να διεξάγεται υπό τους κανόνες και το κράτος του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της Θάλασσας και των αυτονόητων σχέσεων καλής γειτονίας.

Συζητήσαμε επίσης για την προοπτική επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος.Προοπτική που, δυστυχώς, δυσχεραίνουν οι συνεχείς τουρκικές προκλήσεις στις θαλάσσιες ζώνες της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και στην Αμμόχωστο.

Γνωρίζουμε καλά τις προκλήσεις γύρω από το ιδιαίτερα κρίσιμο για την πορεία του Κυπριακού ζήτημα των Βαρωσίων.Η Ελλάδα είναι πάντοτε έτοιμη να μετάσχει στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού, στο πλαίσιο των καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.Είναι επίσης έτοιμη να ανταποκριθεί σε πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα για την επανεκκίνηση της διαδικασίας από το σημείο όπου σταμάτησε στο Crans Montana, το συντομότερο δυνατόν.

Το Κυπριακό αποτελεί κορυφαίο εθνικό θέμα, αποτελεί κύριο μέλημα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Και η πυξίδα στις προσπάθειες επίλυσής του δεν μπορεί να είναι άλλη από το Διεθνές Δίκαιο, τα Ψηφίσματα των ΗΕ και βεβαίως το Κοινοτικό Κεκτημένο. Ολοκληρώνοντας, και ευρισκόμενος εδώ στη Λευκωσία, δεν μπορώ παρά να υπογραμμίσω και το αμείωτο ενδιαφέρον της Ελλάδος για το ζήτημα των Αγνοουμένων, Ελλαδιτών και Κυπρίων.

Επανέλαβα στον Νίκο Χριστοδουλίδη ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να συντρέχει τις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας, μέχρι η Τουρκία να συμμορφωθεί επιτέλους με τις Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

Από την πλευρά του ο κ. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, πως «θεωρούμε ότι οι εξελίξεις στην περιοχή θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό και το μέλλον των ευρωτουρκικών σχέσεων» για να σημειώσει πως «η δική μας προσέγγιση έναντι των ευρωτουρκικών σχέσεων, όπως εξάλλου και για τις σχέσεις της ΕΕ με οιονδήποτε κράτος είναι διττή: μια πολιτική καρότου και μαστιγίου όπου δύναται να υπάρξει συνεργασία εκεί που πραγματικά υπάρχει υποδομή και βούληση, αλλά να υπάρξει και ουσιαστική αντίδραση εκεί όπου παραβιάζονται βασικές αρχές και αξίες της ΕΕ».

Την κοινή γραμμή Κύπρου και Ελλάδας για αντιμετώπιση των τουρκικών προκλήσεων και αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, συζήτησε ο Νίκος Δένδιας και με τον Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, κατά τη συνάντησή τους στην προεδρική κατοικία στο Τρόοδος.