Κοινωνία

Σκότωσε τη γυναίκα του και αυτοτραματίστηκε

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία το ενδοοικογενειακό έγκλημα.

Τέλος στη ζωή του προσπάθησε να βάλει ένας άνδρας αφού πρώτα σκότωσε τη γυναίκα του και προτού συλληφθεί.

Το έγκλημα έγινε στην Παναγία Καλαμπάκας την Τρίτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το συμβάν συνέβη μετά από έντονο καυγά του ζευγαριού. Ο άνδρας πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια μόλις κατάλαβε τι έκανε προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του με το ίδιο όπλο όμως το όπλο δεν εκπυρσοκρότησε και ακολούθως αυτοτραυματίστηκε με μαχαίρι.

Ο 60χρονος συνελήφθη.

Στο χώρο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε το ζευγάρι αλλά και άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Μετεώρων οι οποίοι διερευνούν την υπόθεση.

Πηγή: tameteora.gr