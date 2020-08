Οικονομία

ΥΠΕΣ- ΚΕΔΕ: Δεν υπάρχει λόγος για παράταση για τα αδήλωτα τετραγωνικά

Η οριστική ημερομηνία κλεισίματος της ειδικής πλατφόρμας για τη ρύθμιση των αδήλωτων τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων.

«Δεν συντρέχει λόγος να δοθεί παράταση στη ρύθμιση για τα αδήλωτα τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων» , συνεκτίμησαν ο υπουργός Εσωτερικών , Τάκης Θεοδωρικάκος και ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) , Δημήτρης Παπαστεργίου, σε τηλεδιάσκεψη που είχαν σήμερα .

Για το λόγο αυτό , θα εντείνουν την ενημέρωση του κοινού έως τις 31 του μηνός , που λήγει η σχετική ρύθμιση, ώστε όλοι να κάνουν τις αιτήσεις τους στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα της ΚΕΔΕ .

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου «κοινή εκτίμηση ήταν ότι το μέτρο αυτό έχει σημειώσει τεράστια επιτυχία, διευκολύνοντας πάνω από 1 εκατ. οικογένειες να βάλουν τέλος σε μια πολύχρονη εκκρεμότητα τους και την Τοπική Αυτοδιοίκηση να αυξήσει ουσιαστικά τα έσοδά της».

Στη τηλεδιάσκεψη συζητήθηκαν και οι προτάσεις της Αυτοδιοίκησης για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο κ. Θεοδωρικάκος, αναφέρει η ανακοίνωση «δεσμεύτηκε για την αξιοποίηση αυτών των προτάσεων στη συνολική πρόταση που θα καταθέσει προς την κυβέρνηση το υπουργείο Εσωτερικών».

Προηγουμένως η ΠΟΜΙΔΑ είχε ζητήσει, μέσω επιστολής, την παράταση της προθεσμίας που λήγει στις 31 Αυγούστου.