Τεχνολογία - Επιστήμη

Τουρκικός κυβερνοπόλεμος κατά της Ελλάδας – νέα “χτυπήματα” (βίντεο)

Τις ιστοσελίδας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου χάκαραν Τούρκοι.