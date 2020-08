Πολιτική

Φίλης στον ΑΝΤ1: “Επιτρέπεται” στον Ερντογάν να κάνει “σόου” μέχρι τις 23 Αυγούστου (βίντεο)

Ο διεθνολόγος αναλύει το παρασκήνιο της στάσης των ηγετών των ΗΠΑ και της ΕΕ μπροστά στην τουρκική προκλητικότητα. Γιατί "αφήνουν" τον "Σουλτάνο" να κάνει σόου.