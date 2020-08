Πολιτική

Κεραμέως στον ΑΝΤ1: Με μάσκα μαθητές και εκπαιδευτικοί στα θρανία

Τι είπε η υπουργός Παιδείας για τυχόν κρούσματα στα σχολεία αλλά και για την τηλεκπαίδευση.

« Ήταν ομόφωνη απόφαση το άνοιγμα των σχολείων στις 7 Σεπτεμβρίου υπό πλήρη σύνθεση και αυξημένα μέτρα», τόνισε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και στην Ρίτσα Μπιζόγλη.

Εξήγησε ότι η μάσκα είναι υποχρεωτική για όλους τους μαθητές και καθηγητές. Επίσης, διαφορετικά διαλείμματα, καθαρισμός, αντισηπτικά από τους Δήμους, και άλλα μέτρα.

Διευκρίνισε ότι η ηλικία για τη μάσκα από τους μαθητές είναι υπό συζήτηση και θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες μαζί με το πλαίσιο λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών.

Υπογράμμισε ότι η επιδημιολογική εξέλιξη είναι υπό διαρκή παρακολούθηση από το υπ. Παιδείας και σε συμφωνία με τους ειδικούς θα λαμβάνονται, όπου χρειάζεται, νέα μέτρα.

Επεσήμανε, πάντως, ότι «τα παιδιά δεν διαδραματίζουν τόσο καθοριστικό ρόλο στη μετάδοση της νόσου».

Σημείωσε πώς θα αναλυθούν σε βάθος τα ενδεχόμενα εμφάνισης κρουσμάτων σε σχολεία ή τοπικής έξαρσης. «Οι αποφάσεις θα ανακοινωθούν άμεσα, όπως και για το ενδεχόμενο τεστ στα σχολεία» είπε η κ. Κεραμέως.

Τέλος, διαβεβαίωσε ότι το υπουργείο Παιδείας είναι καθ’ όλα έτοιμο και για την τηλεκπαίδευση, αν χρειαστεί .