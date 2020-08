Πολιτική

Αίγυπτος: Εγκρίθηκε από τη Βουλή η συμφωνία με την Ελλάδα

Ενέκρινε τη συμφωνία για την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων η Ολομέλεια του αιγυπτιακού κοινοβουλίου.

Η ολομέλεια του Αιγυπτιακού Κοινοβουλίου ενέκρινε σήμερα τη συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων συνόρων με την Ελλάδα. Χθες, ήταν η Επιτροπή Νομοθετικών και Συνταγματικών Υποθέσεων του Αιγυπτιακού Κοινοβουλίου που ενέκρινε τη συμφωνία που υπέγραψαν στις 6 Αυγούστου στο Κάιρο, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας και ο Αιγύπτιος ομόλογός του, Σάμεχ Σούκρι.

Στην έκθεση που συνέταξε η αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, αναφέρεται ότι τα μέλη της - βουλευτές ενέκριναν τη συμφωνία αφού πρώτα βεβαιώθηκαν ότι συμβαδίζει με τις συνταγματικές και νομικές διατάξεις της Αιγύπτου. Επίσης η έκθεση αναφέρει ότι «η συμφωνία μεταξύ των δύο Δημοκρατιών, της Αιγύπτου και της Ελλάδας, συμβαδίζει επίσης με το διεθνές δίκαιο».