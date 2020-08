Πολιτισμός

Κορονοϊός: Αναβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων σε όλη τη χώρα

"Θύματα" του COVID-19 οι εκδηλώσεις του θεσμού "Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός".

Aναβάλλονται λόγω της πανδημίας, και στο πλαίσιο των σχετικών οδηγιών από τη ΓΓΠΠ, οι εκδηλώσεις του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός», του υπουργείου Πολιτισμού, με τη συμμετοχή άνω των 100 ατόμων. Επίσης, αναβολή και ακύρωση εκδηλώσεων ανακοίνωσε και ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού, και ακολουθώντας τις οδηγίες για τις επιδημιολογικά επιβαρημένες περιοχές, το υπουργείο προχωρά σε αναπροσαρμογή του προγράμματος.

Οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις που αναβάλλονται είναι οι εξής:

«Ρεμπέτικο Αρχαιολογικό Συμπόσιο», από το Θέατρο Τέχνης, στη Ρωμαϊκή Αγορά, στις 19 και 20 Αυγούστου

«Βάκχες» από το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, στο Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος, στις 20 και 21 Αυγούστου

«Αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι», από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, στον Ναό Ολυμπίου Διός, στις 21 Αυγούστου

Georg Benda «Μήδεια», Καμεράτα, Κ. Καραμπέτη, Μ. Χρυσικόπουλος, από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Ιερό Ποσειδώνος Σουνίου, στις 22 Αυγούστου

«Στα Όνειρα των Ποιητών», από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στον Αρχαιολογικό Χώρο Δίου- Ιερό της Δήμητρας, στις 22 Αυγούστου

«Μήδεια» από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στον Αρχαιολογικό Χώρο Πύδνας, στις 22 Αυγούστου

Θα οριστεί η νέα ημερομηνία για την πραγματοποίησή τους. Όπως διευκρινίζεται, οι προκρατήσεις που έχουν γίνει μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.ΠΟ.Α (digitalculture.gov.gr) θα ισχύσουν και για τις νέες ημερομηνίες, όταν αυτές οριστούν.

Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Πολιτισμού τονίζει ότι «προφανώς προτεραιότητά μας είναι η προστασία της δημόσιας υγείας» και εκφράζει λύπη για την αναστάτωση που δημιουργείται.

Και στη Θεσσαλονίκη

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις του «Φεστιβάλ Καλοκαιριού 2020» που είχαν προγραμματιστεί να γίνουν στο Θέατρο Κήπου, στον Κήπο των Γλυπτών της Νέας Παραλίας καθώς και στον αύλειο χώρο του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, αναβάλλονται με απόφαση του δήμου.

Η Θεσσαλονίκη παρουσιάζει υψηλή διασπορά του κορονοϊού με δεκάδες κρούσματα καθημερινά, όπως και η Αθήνα.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, εκφράζοντας τη λύπη του για την αναγκαστική αυτή απόφαση, επισημαίνει ωστόσο ότι η διοίκηση του Δήμου οφείλει να αντιμετωπίσει με υπευθυνότητα την κατάσταση. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης υπογραμμίζει επίσης ότι απόλυτη προτεραιότητά του είναι η ασφάλεια και η υγεία του κοινού, των καλλιτεχνών και του προσωπικού του φεστιβάλ.

«Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να διοργανώνουμε αυτές τις εκδηλώσεις στο μέλλον και εύχομαι σύντομα να μπορέσουμε να μοιραστούμε τη μαγεία των ζωντανών παραστάσεων», επισημαίνει ο Κωνσταντίνος Ζέρβας.

Αναστολή και από την Περιφέρεια Αττικής

Την απόφασή της να αναστείλει εκδηλώσεις από 14 έως 31 Αυγούστου εξηγεί και Περιφέρεια Αττικής, τονίζοντας ότι ελήφθη μετά και τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα, που αποτυπώνουν σημαντική έξαρση στον αριθμό των κρουσμάτων και «σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι ακυρώνεται», αφού 75 εκδηλώσεις, έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν μέσα στο Σεπτέμβριο εάν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Σημειώνεται ότι στην παρούσα κρίσιμη υγειονομική συγκυρία, ύψιστη προτεραιότητα είναι η αποτελεσματικότερη προάσπιση της δημόσιας υγείας και πως όταν αποφασίστηκε η χρηματοδότηση του συνόλου των 140 εκδηλώσεων ο αριθμός κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν μονοψήφιος ενώ όταν ελήφθη η απόφαση αναβολής τους, ο αριθμός ήταν τριψήφιος.

Στις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τους Δήμους, σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρήθηκε χαλάρωση των μέτρων και η Διοίκηση της Περιφέρειας, με απόλυτο αίσθημα ευθύνης, έκρινε ότι είναι πιο ασφαλές για όλους (θεατές και καλλιτεχνικό προσωπικό), να προχωρήσει στην απόφαση αναστολής των εκδηλώσεων, μέχρι και τα τέλη Αυγούστου.

Να σημειωθεί ότι στις εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο δεν υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής στοιχείων των θεατών και συνεπώς ούτε η δυνατότητα ιχνηλάτησής τους αργότερα σε περίπτωση που απαιτούνταν.

Τέλος επισημαίνεται ότι ο τομέας Πολιτισμού της Περιφέρειας έχει προτείνει στους καλλιτέχνες και παραγωγούς των παραστάσεων και συναυλιών, οι οποίες αναστέλλονται το επίμαχο διάστημα, τη λύση των live streaming μεταδόσεων και συμφωνήθηκε ήδη να διεξαχθούν 30 εκδηλώσεις, με αυτόν τον τρόπο.