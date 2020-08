Υγεία - Περιβάλλον

Κορoνοϊός: Μάνα, πατέρας και γιος πέθαναν μέσα σε 48 ώρες

Έχασαν την "μάχη" με τον φονικό και "αόρατο" εχθρό.

Σειρά από τραγικές οικογενειακές ιστορίες λόγω της Covid-19 έρχονται διαρκώς στην δημοσιότητα από τις πρώτες ημέρες εκδήλωσης της πανδημίας σε όλες τις χώρες του κόσμου.

Σε μια από αυτές, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων έχασε τη "μάχη" στο Νιου Τζέρσεϊ των Ηνωμένων Πολιτειών με διαφορά λίγων ωρών, ενώ δυο ημέρες νωρίτερα είχε φύγει από τη ζωή και ο γιός τους, χτυπημένοι και οι 3 από τον κορονοϊό.

Την θλιβερή είδηση έκανε γνωστή ο κυβερνήτης του Νιού Τζέρσεϊ, Φιλ Μέρφι.«Τρεις υπέροχες και στοργικές ψυχές της ίδιας οικογένειας, κατέληξαν μέσα σε 48 ώρες», είπε ο κυβερνήτης. «Η οικογένεια των Φρίντα είναι μία από τις χιλιάδες οικογένειες που γνώρισαν πολύ καλά τη φρικτή δύναμη αυτού του ιού», πρόσθεσε ο Μέρφι.

Σύμφωνα με το CNN, ο 51χρονος γιος Τζον Φρίντα πέθανε λόγω επιπλοκών από τον κορονοϊό, ενώ δύο ημέρες αργότερα έφυγαν από τη ζωή οι γονείς του, Λάρι και Βίκι, ηλικίας 86 και 83 ετών αντίστοιχα, αφήνοντας πίσω τους δύο αδελφούς του Τζον και έξι εγγόνια.

Επί του παρόντος, έχουν εντοπιστεί σχεδόν 190.000 κρούσματα κορωνοϊού στο Νιου Τζέρσεϊ και σχεδόν 16.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει. Συνολικά, στις Ηνωμένες Πολιτείες , περισσότεροι από 170.000 έχουν πεθάνει από την έναρξη της πανδημίας.