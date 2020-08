Αθλητικά

Champions League: με επίδειξη δύναμης στον τελικό η Παρί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χαμηλό… “εμπόδιο” η Λειψία για την ομάδα του Νεϊμάρ.

Η Λειψία είχε τον ενθουσιασμό της «πρωτάρας», η Παρί την ποιότητα και την εμπειρία... Η πρωταθλήτρια Γαλλίας νίκησε με 3-0 τους Γερμανούς στον πρώτο ημιτελικό του Champions League, στο «Ντα Λουζ» της Λισσαβόνας κι έκλεισε θέση στον τελικό της Κυριακής (23/8), όπου αναμένει το νικητή του αυριανού αγώνα (19/8), ανάμεσα στην Μπάγερν Μονάχου και τη Λιόν.

Οι Γάλλοι θα συμμετάσχουν λοιπόν στον πρώτο τελικό της Ιστορίας τους σε διασυλλογική διοργάνωση της UEFA κι αυτό, σε μεγάλο βαθμό, το οφείλουν στην κλάση κάποιων μονάδων τους, όπως του Ντι Μαρία κατά κύριο λόγο, που βοήθησε πολύ μετά την επάνοδο στη βασική ενδεκάδα και του Νεϊμάρ.

Ο «O΄Ney» έκανε σαφείς τις προθέσεις του μόλις στο 5ο λεπτό, όταν πλάσαρε στο δοκάρι μετά την κάθετη του Μπαπέ, στην πρώτη μεγάλη στιγμή του παιχνιδιού. Στο 13΄ όμως ο ημιτελικός απόκτησε σκορ, όταν σε καλοχτυπημένο φάουλ του Ντι Μαρία ο Μαρκίνιος πετάχτηκε σε σωστό χρόνο και με κεφαλιά έδωσε προβάδισμα στην Παρί.

Ο Αργεντινός διεθνής από δημιουργός έγινε σκόρερ στο 42΄, όταν δέχθηκε τη σπάνια ασίστ (με τακουνάκι) του Νεϊμάρ και νίκησε τον Γκουλάσι για το 2-0, που έδινε πια πολύ μεγάλο προβάδισμα στο συγκρότημα του Τούχελ. Λίγο νωρίτερα (35΄) ο Βραζιλιάνος είχε σταθεί άτυχος, όταν επιχείρησε να νικήσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα που περίμενε σέντρα, αλλά «σημάδεψε» ξανά το δοκάρι της Λειψίας.

Ο δρόμος έγινε χωρίς επιστροφή για τη γερμανική ομάδα νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 56ο λεπτό, όταν ύστερα από φάση διαρκείας ο Ντι Μαρία σέντραρε και με τη δεύτερη ασίστ του έδωσε την ευκαιρία στον Μπερνάτ να σημειώσει το 3-0 με κεφαλιά από κοντά.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μπιορν Κάιπερς (Ολλανδία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Κιμπέμπε, Λάιμερ, Χάλστενμπεργκ, Πόουλσεν

Οι συνθέσεις:

ΛΕΙΨΙΑ (Γιούλιαν Νάγκελσμαν): Γκουλάσι, Ουπαμεκανό, Κλόστερμαν, Μουκιέλε, Λάιμερ (62΄ Χάλστενμπεργκ), Καμπλ (64΄ Άνταμς), Ζάμπιτσερ, Ανχελίνο, Ενκουνκού (46΄ Φόρσμπεργκ), Όλμο (46΄ Σικ), Πόουλσεν.

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ (Τόμας Τούχελ): Ρίκο, Κέρερ, Τιάγκο Σίλβα, Κιμπέμπε, Μπερνάτ, Μαρκίνιος, Παρέδες (84΄ Ντράξλερ), Αντέρ Ερέρα (84΄ Βεράτι), Νεϊμάρ, Ντι Μαρία (86΄ Σαράμπια), Εμπαπέ (86΄ Τσούπο-Μότινγκ).