Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΗΠΑ: τετραψήφιος αριθμός θανάτων σε 24 ώρες

Αυξητικές τάσεις καταγράφονται, σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, στα νέα κρούσματα και τα θύματα της πανδημίας στην χώρα.

Ο ημερήσιος απολογισμός των θανάτων εξαιτίας της COVID-19 στις ΗΠΑ ανήλθε σε τουλάχιστον 1.287 χθες Τρίτη, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς, η οποία βασίζεται στις ανακοινώσεις των υγειονομικών αρχών των πολιτειών, με το σύνολο των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού να φθάνει πλέον τους 171.862.

Το ίδιο διάστημα, καταγράφηκαν τουλάχιστον 42.674 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2, με το σύνολο των Αμερικανών που έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό να φθάνει έτσι τα 5,5 εκατομμύρια.

Στην Καλιφόρνια, μια από τις πολιτείες που έχουν μετατραπεί το τελευταίο διάστημα σε νέα επίκεντρα της πανδημίας, καταγράφηκαν χθες τουλάχιστον 186 θάνατοι και 5.854 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις μόλυνσης, πάντα κατά τα στοιχεία του Ρόιτερς, με τον απολογισμό να φθάνει τους 11.582 νεκρούς επί συνόλου 640.328 μολύνσεων.