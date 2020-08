Αθλητικά

ΝΒΑ: “χαστούκι” για τους Μπακς του Αντετοκούνμπο

Τα «ελάφια» ήταν κατώτερα των περιστάσεων και ηττήθηκαν στο πρώτο παιχνίδι για τα play off του ΝΒΑ.

Με το... αριστερό μπήκαν στα πλέι οφ οι Μιλγουόκι Μπακς, γνωρίζοντας την ήττα με 122-110 από τους Ορλάντο Μάτζικ στον πρώτο αγώνα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 31 πόντους (12/25 σουτ), 17 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 34 λεπτά συμμετοχής ήταν ο κορυφαίος για την ομάδα του, ο Χιλ πρόσθεσε 16 πόντους (και 5 ασίστ), αλλά οι υπόλοιποι παίκτες του Μιλγουόκι αποδείχτηκαν κατώτεροι των περιστάσεων.

Από τους νικητές ξεχώρισε ο εξαιρετικός Βούτσεβιτς με 35 πόντους (15/24 δίποντα), 13 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ σημαντική ήταν στο 1-0 της ομάδας του Ορλάντο η συνεισφορά του Φουλτζ με 15 πόντους, 6 ασίστ και 2 ριμπάουντ.

Στο α΄ μέρος, οι Μάτζικ ξέφυγαν ακόμη και με +17 για να πάνε στα αποδυτήρια, στην ανάπαυλα του ημιχρόνου με +10 υπέρ τους διαφορά, 62-52. Η άμυνα των Μπακς, όμως... έμπαζε από παντού για το 92-79 στην 3η περίοδο. Αν και ο "Greek Freak" τα έδινε όλα στο παρκέ, η ομάδα του Ορλάντο κατάφερε να κάνει την έκπληξη στον πρώτο αγώνα και οι δύο ομάδες θα βρεθούν εκ νέου τα ξημερώματα της Παρασκευής (21/8) για το Game 2.

Η σειρά και η πρόκριση στα ημιτελικά της Περιφέρειας κρίνεται στις 4 νίκες (best of seven).

Τα δωδεκάλεπτα: 23-33, 52-62, 79-92, 110-122