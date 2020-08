Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “εφιαλτικές” οι διαστάσεις της πανδημίας στον πλανήτη

Ξεπερνούν το ένα μετά το άλλο τα “ψυχολογικά φράγματα” οι αριθμοί των θανάτων και των νέων κρουσμάτων.

Ο αριθμός των θανάτων εξαιτίας της COVID-19 παγκοσμίως ξεπέρασε τους 778.000, ενώ τα κρούσματα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 είχαν πλέον ξεπεράσει τα 22 εκατομμύρια ως το βράδυ της Τρίτης, σύμφωνα με την καταμέτρηση του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς.

Η σχολή αυτή ιατρικής της Βαλτιμόρης καταμετρούσε 778.557 νεκρούς και 22.046.135 κρούσματα μόλυνσης ως χθες Τρίτη στις 20:27 (τοπική ώρα· 03:27 σήμερα Τετάρτη ώρα Ελλάδας).

Οι ΗΠΑ παραμένουν η χώρα που έχει υποστεί μακράν το βαρύτερο πλήγμα από την πανδημία, με 171.687 νεκρούς και 5.480.487 μολύνσεις. Ακολουθεί η Βραζιλία, με 109.888 θανάτους και 3.359.570 κρούσματα. Η Ινδία έχει εξάλλου επιβεβαιώσει πάνω από 2,7 εκατομμύρια περιπτώσεις μόλυνσης.

Στα κράτη που έχουν καταγράψει τουλάχιστον 400.000 μολύνσεις συγκαταλέγονται η Ρωσία, η Νότια Αφρική, το Περού, το Μεξικό και η Κολομβία· στις χώρες οι οποίες καταγράφουν τουλάχιστον 30.000 θανάτους συμπεριλαμβάνονται το Μεξικό, η Ινδία, η Βρετανία, η Ιταλία και η Γαλλία, κατά τα στοιχεία που συγκεντρώνει το Τζονς Χόπκινς.