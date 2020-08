Ζώδια

Ζώδια: Οι προβλέψεις για την Τετάρτη

Αισιόδοξα κατέφτασε η Νέα Σελήνη στον Λέοντα προκαλώντας γενικά ήπιο κλίμα με ελάχιστες εσωτερικές συγκρούσεις

ΚΡΙΟΣ:Ο καλύτερος του χωριού είσαι αγαπημένε Κριέ και μάτι να μη σε πιάνει. Μπορεί να χρειαστεί να είσαι προσεκτικός στην οικονομική σου διαχείριση ή αυτή να λειτουργήσει κάπως περιοριστικά στα σχέδια σου, όμως τί να καταλάβεις όταν η αισιοδοξία σου πιάνει ταβάνι με αυτή τη Νέα Σελήνη που γίνεται στο Λέοντα. Τα λεφτά στην προκειμένη αποτελούν ψιλά γράμματα, γιατί ένας Κριός πριν κι από τα λεφτά χρειάζεται καλή διάθεση και σε ένα μήνα που το θερμόμετρο του έρωτα δείχνει 40 βαθμούς, την έχεις. Παιδιά, ρίσκο, δημιουργικότητα, όλα είναι στα φόρτε τους.

ΤΑΥΡΟΣ: Η Νέα Σελήνη του μήνα πραγματοποιείται στον 4ο ηλιακό σου οίκο, δηλαδή μέσα στο σπιτικό σου… Εκεί θα γίνει ο «κακός» χαμός το επόμενο διάστημα, όπου μπορεί να προκύψουν διάφορα γεγονότα μέσα στην οικογένεια, από συγκρούσεις μέχρι και πολύ ευχάριστα πράγματα, αλλά και εξελίξεις που μπορεί να έχουν να κάνουν με τις αγοραπωλησίες ακινήτων, τις μετακομίσεις κλπ. Από την άλλη, αν το σπίτι χρειάζεται κάποιες επισκευές ή μια ανανέωση γενικότερα είναι καλή στιγμή, αρκεί όμως να μην εμπιστευτείς τον πρώτο τυχόντα.

ΔΙΔΥΜΟΙ: Η Νέα Σελήνη που πραγματοποιείται στο Λέοντα θα σου δώσει την ευκαιρία να διευρύνεις τους ορίζοντες σου, να κοινωνικοποιηθείς, να γνωρίσεις κόσμο και να αλλάξεις κάποιες αντιλήψεις σου που εσύ πρώτος έχεις βαρεθεί και βλέπεις πως δε σε ωφελούν στην καθημερινότητα σου. Από την άλλη μπορεί να προκύψουν θέματα με τα αδέρφια ή κάποια άτομα του συγγενικού σου περιβάλλοντος, τα οποία θα αποτελέσουν πρόκληση για να αποδείξεις την αυτοκυριαρχία σου ή το ψυχικό σου σθένος.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Μετά από δύο διαδοχικές Νέες Σελήνες στο ζώδιο σου, αυτή τη φορά η Νέα Σελήνη του μήνα πραγματοποιείται για σένα στον 2ο οίκο των αξιών, οικονομικών και ηθικών. Έτσι θα είναι ένα εξαιρετικό διάστημα κατά το οποίο θα έχεις την ευκαιρία να κινηθείς για να βελτιώσεις τα οικονομικά σου, να δημιουργήσεις ενδεχομένως κάποια νέα πηγή εισοδήματος, αλλά και να προβείς σε επενδύσεις που θα μπορούσαν να έχουν καλές αποδοτικές προοπτικές. Μπορεί ωστόσο να χρειαστεί να κάνεις κάποιες θυσίες που να σχετίζονται με τις επιθυμίες σου και τις προτεραιότητες σου ως τώρα, αλλά θα τα ζυγίσεις και θα δεις.

ΛΕΩΝ: Η Νέα Σελήνη πραγματοποιείται στο ζώδιο σου και σε καλεί να αναλάβεις τις πρωτοβουλίες εκείνες που θα σου ξαναδώσουν τον έλεγχο της ζωής σου στα χέρια σου. Ανεξαρτήτως κόστους είσαι έτοιμος να συγκρουστείς, να διεκδικήσεις και να κάνεις ότι περνάει απ’ το χέρι σου προκειμένου να βρεις την αυτοκυριαρχία σου. Ξεκινάει μια έντονη περίοδος για σένα που ναι, μπορεί να είναι κουραστική και να σου δώσει πολλές ευθύνες, όμως οι ευθύνες αυτές είναι το τίμημα που θα πρέπει να «πληρώσεις» είτε για να απολαύσεις την ελευθερία σου γενικότερα, είτε για να δημιουργήσεις απ-ελευθερώνοντας μεγάλα ποσά ενέργειας.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Με τη Νέα Σελήνη στο Λέοντα μπορεί να θελήσεις να κρατήσεις ένα χαμηλότερο προφίλ, να περάσεις μια φάση περισυλλογής ή γενικότερα να αποφύγεις την υπερ-έκθεση προκειμένου να ανασυντάξεις τις δυνάμεις σου και να πάρεις σημαντικές αποφάσεις για τη συνέχεια. Από την άλλη ίσως να μην έχεις κι άλλη επιλογή, αφού θα χρειαστεί να αντιμετωπίσεις παρασκηνιακές κινήσεις που έρχονται στο φως, όπως και ζητήματα του παρελθόντος που τότε δε βρήκες το θάρρος να τα διαχειριστείς αποτελεσματικά.

ΖΥΓΟΣ: Η Νέα Σελήνη στο Λέοντα θα σου δώσει την ευκαιρία να αντιδράσεις, να διεκδικήσεις και να λειτουργήσεις κατά κάποιο τρόπο συνδικαλιστικά για να προασπίσεις την ιδεολογία σου, αλλά και κάποια συμφέροντα, όχι μόνο δικά σου. Από την άλλη μπορεί να αποτελέσει μια διέξοδο ώστε να εκφράσεις τη δημιουργικότητα σου, ενώ είναι πολύ πιθανό να προκύψει και κάποια νέα φιλία. Το θέμα βέβαια με τη φιλία σε αυτή τη φάση της ζωής σου είναι λίγο μπερδεμένο, αφού είτε δυσκολεύεσαι να τη διαχωρίσεις από τον έρωτα, είτε με κάποιο τρόπο οι δύο έννοιες μπλέκονται, όπως π.χ. κάποιος φίλος να σου κάνει «προξενιό».

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Κάθε Nέα Σελήνη που πραγματοποιείται στο Λέοντα σε αφορά ιδιαιτέρως πόσο μάλλον αυτή που έχει και ωροσκόπο στο ίδιο ζώδιο, επομένως σε αγγίζει διπλά κατά κάποιο τρόπο. Έτσι μπορεί να σε ωθήσει από τη μία σε συναισθηματικά ξεσπάσματα και να συγκρουστείς με ανωτέρους, συζύγους και γενικά όποιον νιώθεις ότι σου έχει κάτσει στο σβέρκο. Από την άλλη όμως συνειδητοποιείς ότι δεν μπορείς να μένεις με σταυρωμένα τα χέρια και η διάθεση που περίμενες να βρεις για να αναλάβεις δράση φέρνοντας τα κάτω πάνω στη ζωή σου είναι εδώ.

ΤΟΞΟΤΗΣ: Η Νέα Σελήνη στο Λέοντα λειτουργεί σαν βόμβα ικανή να ρίξει ακόμα και το Σινικό τοίχος αν αυτό είναι που σε εμποδίζει και δεν μπορείς να κάνεις τα βήματα σου σε ένα δρόμο εξέλιξης. Έχεις ανάγκη να βρεις νέο νόημα στα πράγματα, να ζήσεις, να νιώσεις και να χαρείς. Αυτό που θα πρέπει να προσέξεις είναι η υπερβολή με την οποία μπορεί να διεκδικήσεις τα «θέλω» και τις επιθυμίες σου, γιατί απ’ την πολλή καταπίεση μπορεί να αντιδράσεις σπασμωδικά ταράζοντας τις ισορροπίες στην καθημερινότητα και την υγεία σου.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Με μια Νέα Σελήνη στο Λέοντα το σεξ γίνεται μείζον ζήτημα κι αν κάνεις ότι εσύ δε δίνεις και τόση σημασία είναι και ψέμα αλλά είναι και κρίμα κι άδικο. Καλή η όποια κοινωνική κατάσταση ή το πρεστίζ που μπορεί να κουβαλάει ο σύντροφος σου, αλλά εδώ μιλάμε για αστρολογική βόμβα μεγατόνων στο κρεβάτι σου. Πέραν αυτών ο μήνας έχει για σένα και άλλα ζητήματα κυρίως οικονομικού περιεχομένου, δάνεια κλπ, αλλά και θέματα που σχετίζονται με κάποια κληρονομικά ζητήματα.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Η Νέα Σελήνη του μήνα πραγματοποιείται απέναντι σου και αυτό σημαίνει ότι ο τομέας των σχέσεων και των σημαντικών άλλων της ζωής σου θα βρίσκεται στο έλεος των κεραυνών το επόμενο διάστημα. Όπου κεραυνός, δυνατό ηλεκτρικό φορτίο. Έτσι τα πάντα θα είναι πιο έντονα, οι έρωτες; οι τσακωμοί; οι γνωριμίες; οι χωρισμοί; Όλα αποκτούν άλλο χρώμα, ακόμα κι αν μιλήσουμε για τους στόχους που μπορείς να έχεις ή τις εμπειρίες που σου επιφυλάσσει ο μήνας. Νομίζω ότι μετά από τόσο φρένο το προηγούμενο διάστημα, λίγο γκάζι το χρειαζόσουν.

ΙΧΘΥΕΣ: Η Νέα Σελήνη του μήνα έρχεται να σε βάλει στην πρίζα όσον αφορά τα εργασιακά σου, όπου είτε η ένταση της δουλειάς αυξάνεται κατακόρυφα, είτε οι εντάσεις με τους συνεργάτες και κυρίως του υφισταμένους σου δίνουν και παίρνουν το επόμενο διάστημα. Από την άλλη θα πρέπει να είσαι προσεκτικός και να μην υποτιμήσεις ενδεχόμενες ενδείξεις θεμάτων υγείας που μπορεί να προκύψουν. Αν μάλιστα θες να τα προλάβεις, καλό θα είναι αυτό το μήνα να κοιτάξεις να εντάξεις στην καθημερινότητα σου πιο υγιεινές συνήθειες.

Πηγή: astrologos.gr