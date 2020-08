Πολιτική

Η Σακελλαροπούλου συνάντησε τις “γιαγιάδες της αλληλεγγύης”

Η ΠτΔ ευχαρίστησε «εκ μέρους όλων των Ελλήνων» τις γιαγιάδες που έγιναν παγκόσμιο σύμβολο της ελληνικής φιλοξενίας και προσφοράς.

Δύο από τις εμβληματικές γιαγιάδες της Σκάλας Συκαμνιάς, την 90χρονη Αιμιλία Καμβύση και την 94χρονη Ευστρατία Μαυραπίδου, επισκέφθηκε χθες στον προσφυγικό συνοικισμό του χωριού η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, προκειμένου να τις ευχαριστήσει για όσα έπραξαν την περίοδο της κορύφωσης της προσφυγικής κρίσης «εκ μέρους όλων των Ελλήνων».

«Ήσασταν και είσαστε οι γιαγιάδες όλων μας. Μας κάνατε περήφανους και σας ευχαριστούμε για αυτό», τόνισε η κ. Σακελλαροπούλου. Περιτριγυρισμένες από παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα στην αυλή του προσφυγόσπιτου της Ευστρατίας Μαυραπίδου, οι δύο γυναίκες ευχαρίστησαν την Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την επίσκεψη και την τιμή, και την κέρασαν παραδοσιακό ντόπιο αμυγδαλένιο μπακλαβά.

Οι δύο γυναίκες, μαζί με τη Μαρίτσα Μαυραπίδου που έφυγε από τη ζωή πριν από δύο χρόνια, και οι τρεις παιδιά προσφύγων από το μικρασιατικό Μοσχονήσι, έγιναν σύμβολα των εθελοντών κατοίκων της Λέσβου όταν ο φωτογραφικό φακός «τις συνέλαβε» το καλοκαίρι του 2015 να περιποιούνται ένα βρέφος, παιδί μίας γυναίκας-πρόσφυγα από τη Συρία, που μόλις είχε αποβιβαστεί στην ακτή.

Οι τρεις γιαγιάδες συνέχισαν να το κάνουν αυτό όλο το διάστημα που το χωριό τους είχε γίνει το επίκεντρο της προσφυγικής-ανθρωπιστικής κρίσης. Κάθε μέρα κατέβαιναν στην ακτή και κάθονταν μαζί με άλλους αλληλέγγυους στους πρόσφυγες πολίτες, συμπαραστεκόμενοι με όποιον τρόπο μπορούσαν στους χιλιάδες πρόσφυγες, κυρίως του πολέμου της Συρίας, που καθημερινά έφταναν από τις τουρκικές ακτές.

«Οι λιγοστοί άνθρωποι της Συκαμνιάς δώσαμε δείγματα γραφής ανθρωπισμού, αξιοπρέπειας, αλληλεγγύης. Στείλαμε μηνύματα σε όλον τον κόσμο, στους δυνατούς της γης, στους εμπόρους του πολέμου. Τους είπαμε, ότι αυτοί σκοτώνουνε αθώα παιδιά κι εμείς δίνουμε ζωή, τους δίνουμε γάλα», είπε ο πρόεδρος της Κοινότητας Συκαμνιάς, Γιώργος Σαρόγλου, στην κυρία Σακελλαροπούλου, την οποία υποδέχθηκε στην «Πλατεία Ειρήνης» της Σκάλας μαζί με εκπροσώπους των κατοίκων του χωριού. Επίσης, την ευχαρίστησε για την επίσκεψη, προσφέροντάς της το βιβλίο, «Παναγιά η γοργόνα», δημιούργημα του παιδιού της Συκαμνιάς, Στρατή Μυριβήλη.

«Ο λόγος που έρχομαι είναι κυρίως για να σας τιμήσω και να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά που κάνατε τόσα χρόνια, γιατί υπήρξατε πραγματικά ένα σύμβολο», ανέφερε η κυρία Σακελλαροπούλου απευθυνόμενη στον πρόεδρο του χωριού και τους κατοίκους του. «Η ψυχή της Ελλάδας ήταν εδώ. Με όλα αυτά τα "μωρέλια" και τους πονεμένους ανθρώπους που βοηθήσατε. Δείξατε όλη ακριβώς την ενσυναίσθηση και την αλληλεγγύη που χρειάζεται η ανθρωπότητα σήμερα. Υπάρχουν κι άλλα μηνύματα που πρέπει να δώσει κανείς, αλλά πράγματι -στην ώρα που χρειάστηκε τη συνδρομή σας- την είχε από όλους εσάς και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που το έμαθε όλος ο κόσμος. Θέλησα κι εγώ τώρα να το δείξω», πρόσθεσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Η κυρία Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε, επίσης, το γραφικό εκκλησάκι της Παναγιάς της γοργόνας, ενώ κάθισε σε ένα καφενείο στο λιμανάκι μαζί με τους κατοίκους για μία σπιτική βυσσινάδα.

Η επίσκεψη της Προέδρου της Δημοκρατίας στη Λέσβο, από το περασμένο Σάββατο με αφορμή τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστο, συνδυάζεται με ολιγοήμερες διακοπές στη Λέσβο έως και την Πέμπτη 20 Αυγούστου. Με τις δημόσιες εμφανίσεις της, η παρουσία της ερμηνεύεται ως μήνυμα στήριξης προς την τοπική, νησιωτική, ακριτική κοινωνία.

