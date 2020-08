Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ανησυχία και συστάσεις από ασθενείς και ειδικούς (βίντεο)

Τι λέει ποδοσφαιριστής που βρέθηκε θετικός στον ιό. Τι σημειώνουν λοιμωξιολόγοι για την χρήση μάσκας και τα σχολεία. Νέες αντιδράσεις για τα μέτρα στην Πάρο.