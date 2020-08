Κόσμος

Κορονοϊός - Αυστραλία: υποχρεωτικός ο εμβολιασμός!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Αυστραλία θα προμηθευτεί το ίδιο εμβόλιο με αυτό της ΕΕ. Τι δήλωσε σχετικό ο Αυστραλός Πρωθυπουργός.

Οι αρχές της Αυστραλίας αναμένεται να καταστήσουν υποχρεωτικό τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού, επιτρέποντας εξαιρέσεις μόνο για ιατρικούς λόγους, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον.

Ο Μόρισον είχε ανακοινώσει χθες Τρίτη ότι η χώρα του διασφάλισε την προμήθεια ενός «υποσχόμενου» εμβολίου της βρετανοσουηδικής φαρμακευτικής εταιρείας AstraZeneca, το οποίο παράγεται σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ενώ εξήγησε ότι αυτό θα παρασκευάζεται στην Αυστραλία και θα διανέμεται δωρεάν.

Σήμερα ο Αυστραλός πρωθυπουργός εκτίμησε ότι ο εμβολιασμός κατά της covid-19 «θα πρέπει να είναι υποχρεωτικός, στο μέτρο που αυτό μπορεί να είναι υποχρεωτικό».

«Υπάρχουν πάντα εξαιρέσεις στον εμβολιασμό, για ιατρικούς λόγους, αλλά αυτές θα είναι οι μοναδικές», τόνισε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό 3AW στη Μελβούρνη.

Επικρίνοντας τους αντιεμβολιαστές, ο Μόρισον υπογράμμισε ότι το διακύβευμα είναι πολύ μεγάλο για να επιτραπεί στην ασθένεια να συνεχίσει να εξαπλώνεται ελεύθερα.

«Μιλάμε για μια πανδημία η οποία κατέστρεψε την παγκόσμια οικονομία και προκάλεσε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς σε όλο τον κόσμο», εξήγησε.

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας εκτιμά ότι το 95% του πληθυσμού της χώρας θα χρειαστεί να αποκτήσει αντισώματα στην covid-19 προκειμένου να εξαλειφθεί ο ιός.

Ο εμβολιασμός κατά διάφορων ασθενειών, όπως η πολιομυελίτιδα και ο τέτανος, είναι ήδη υποχρεωτικός για τα παιδιά στην Αυστραλία προτού πάνε σχολείο. Όμως η συζήτηση για τα εμβόλια συνεχίζεται στη χώρα, καθώς κάποιοι θεωρούν ότι αυτή η υποχρέωση καταπατά τις ατομικές τους ελευθερίες, ενώ ομάδες αντιεμβολιαστών στο διαδίκτυο προωθούν θεωρίες συνωμοσίας και παραπληροφόρηση σχετικά με τους κινδύνους των εμβολίων.

Το εμβόλιο της Οξφόρδης κατά του κορονοϊού είναι ένα από τα πέντε που βρίσκονται στην τρίτη φάση των κλινικών δοκιμών, με τους ερευνητές να ελπίζουν να έχουν αποτελέσματα ως το τέλος του έτους.

Η Αυστραλία θεωρείται μία από τις χώρες που κατάφερε να ελέγξει καλύτερα την επιδημία covid-19, προτού αυτή επανεμφανιστεί στην πολιτεία Βικτόρια.

Οι αρχές της πολιτείας έχουν επιβάλει νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας και το κλείσιμο των μη απαραίτητων καταστημάτων, μέτρα που θα ισχύσουν τουλάχιστον ως τις 13 Σεπτεμβρίου στη Μελβούρνη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αυστραλίας.

Στη χώρα έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής περίπου 24.000 κρούσματα και 438 θάνατοι από την covid-19 σε σύνολο πληθυσμού 25 εκατομμυρίων.