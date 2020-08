Κοινωνία

Νεκρός ομογενής που προσπάθησε να σταματήσει οικογενειακό καβγά

Θρήνος για τον άτυχο άνδρα, ο οποίος δέχθηκε μαχαιριά την ώρα της έντασης μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας.

Συγκλονίζει την επαρχία Ελασσόνας και την κοινωνία του αποδήμου Ελληνισμού στην Ολλανδία, ο θάνατος 51χρονου επιχειρηματία, που δέχθηκε μοιραία για την ζωή του μαχαιριά, προσπαθώντας να χωρίσει μέλη της ίδιας οικογένειας που καβγάδιζαν, στην πόλη Groningen της Ολλανδίας.

Πρόκειται για τον Λάζαρο Λευτ. Κουνατίδη, 51 ετών, επιχειρηματία εστίασης, με καταγωγή από το Κεφαλόβρυσο Ελασσόνας, παντρεμένο και πατέρα 3 γιων, που ζούσε και εργαζόταν στην Ολλανδία.

Όλα εξελίχθηκαν αργά το βράδυ του Σαββάτου 15 Αυγούστου, στη πόλη, που βρίσκεται στα βόρεια της Ολλανδίας, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο άτυχος Ελασσονίτης που διατηρεί εστιατόριο.

Ο 51χρονος δέχθηκε «θανατηφόρα» μαχαιριά, προσπαθώντας να ηρεμήσει και να χωρίσει εμπλεκόμενους σε οικογενειακό καυγά, ο οποίος δεν είχε σχέση με την επιχείρηση που διατηρεί.

Το απίστευτα τραγικό νέο για τον θάνατό του μετέφερε στον πατέρα του Λευτέρη Κουνατίδη (…διαμένει στην Ελασσόνα) η σύζυγός του Karin, ξημερώματα της Κυριακής. Λίγες ώρες αργότερα ο πατέρας του έφυγε εσπευσμένα για την Ολλανδία, για να «μοιραστεί» με τους δικούς του ανθρώπου το βαρύ πένθος που χτύπησε ξαφνικά το σπιτικό του. Το θύμα ήταν ιδιαίτερα γνωστό και αγαπητό στην περιοχή, ως ευγενικός, σοβαρός και επιτυχημένος επιχειρηματίας με πολύχρονη εμπειρία.

Αγαπούσε ιδιαίτερα την επαρχία Ελασσόνας και την Ελλάδα και φρόντιζε να την επισκέπτεται, όταν το επέτρεπαν οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

Ο Λάζαρος Κουνατίδης άφησε πίσω του 3 παιδιά, τον Λευτέρη (25 χρ.), τον Δημήτρη (22 χρ.) και τον Ηλία (19 χρ.). Ο πατέρας του θύματος Λευτέρης Κουνατίδης συνταξιούχος, αν και διαμένει μόνιμα στην Ελασσόνα, συχνά πυκνά πηγαίνει στην Ολλανδία, όπου έζησε και ο ίδιος για πολλά χρόνια.

Φίλος του ποδοσφαίρου, του αθλητισμού και των σπορ. Παλαιός ποδοσφαιριστής, ξεχωριστός στην τοπική κοινωνία για την αμεσότητα, την εγκαρδιότητα και την ευγένεια ίου, μειλίχιος, αειθαλής, θήτευσε για αρκετά χρόνια ως παρατηρητής διαιτησίας στο τοπικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο.

«Απίστευτο! Έχασα το παλικάρι μου! Ο Λάζαρος ήταν πραγματικά άνθρωπος. Πάντα, ξεχώριζε με την συμπεριφορά ίου. Δεν του ταίριαζε τέτοιος θάνατος…», αρκέστηκε να δηλώσει στην «Ε» ο πατέρας του, συντετριμμένος λίγο πριν «πετάξει» για την Ολλανδία. Η οικογένεια Κουνατίδη εκτός του αδικοχαμένου Λαζάρου έχει ακόμα 2 παιδιά, τον Πέτρο (49 χρ.) και την Αλίκη (45 χρ.).

Η κηδεία του θύματος θα γίνει στην Ολλανδία

Πηγή: εφημερίδα «Ελευθερία» (Λάρισα)