Κοινωνία

Τραγωδία: έπεσε σε κολόνα της ΔΕΗ και τον “τύλιξαν” τα καλώδια υψηλής τάσης (εικόνες)

Πυροσβεστική, Αστυνομία και ΕΚΑΒ, περίμεναν την παρέμβαση της ΔΕΔΔΗΕ για την απομάκρυνση των καλωδίων, ώστε να παρέμβουν.

Τραγωδία με θύμα έναν 57χρονο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στα Τρίκαλα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του trikalaola.gr, ο άτυχος άνδρας κατευθυνόταν από το Μεγαλοχώρι προς Πατουλιά όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής αιτίες, έχασε τον έλεγχο σε μια απότομη στροφή, με αποτέλεσμα να «καρφωθεί» με ιλιγγιώδη ταχύτητα σε στύλο της ΔΕΗ.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα η πυροσβεστική με 2 οχήματα, πλήρωμα διασωστών του ΕΚΑΒ και άντρες της Αστυνομίας, που διέκοψαν την κυκλοφορία για προληπτικούς λόγους

Λόγω της υψηλής τάσης ρεύματος από τα καλώδια που έπεσαν επάνω στο όχημα, η όποια βοήθεια ήταν αδύνατη έως ότου καταφτάσει συνεργείο της ΔΕΔΔΗΕ.

Λίγα λεπτά αργότερα αφού το συνεργείο έκοψε την ηλεκτροδότηση και απομάκρυνε τα καλώδια, η επιχείρηση απεγκλωβισμού του άνδρα ξεκίνησε χωρίς ωστόσο να έχει θετικά αποτελέσματα, μιας και ανασύρθηκε νεκρός.

Η σορός του μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Τρικάλων όπου έγινε και η επίσημη διαπίστωση θανάτου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για τον πατέρα ενός παιδιού με καταγωγή από χωριό της περιοχής, ο οποίος ταξίδεψε από την Αθήνα όπου διέμενε προκειμένου να δει ηλικιωμένους γονείς του.

Όπως όλα δείχνουν ο θάνατος επήλθε ακαριαία είτε από τα σοβαρά τραύματα που έφερε είτε από ηλεκτροπληξία, κάτι το οποίο θα διαπιστωθεί από τη νεκροψία – νεκροτομή μέσα στις επόμενες ημέρες.