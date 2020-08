Οικονομία

Έρχονται αυξήσεις στις προσωρινές συντάξεις

Το Υπ. Εργασίας ενεργοποιεί διάταξη νόμου. Ποιους αφορά και ποιοι μένουν εκτός. Τι αλλάζει για τους συνταξιούχους που εξακολουθούν να απασχολούνται.

Εν αναμονή της οριστικής τους σύνταξης, χιλιάδες συνταξιούχοι που έχουν δηλώσει και λαμβάνουν προσωρινή, αναμένεται να δουν αυξήσεις, που σε κάποιες περιπτώσεις φθάνουν και τα 280 ευρώ το μήνα.

Πρόκειται για συνταξιούχους εν αναμονή, που έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης από την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου και μετά, ήτοι από τα μέσα Μαίου 2016 και δεν έχουν ακόμη λάβει την οριστική τους σύνταξη. Αυτοί, θα δουν αυξήσεις αναδρομικά, σύμφωνα με διάταξη νόμου του υπουργείου Εργασίας που ψηφίστηκε πρόσφατα και για όσο διάστημα καθυστερεί η έκδοση της οριστικής σύνταξης. Βάσει του σχεδιασμού στο υπουργείο Εργασίας, οι πρώτες αυξήσεις θα δοθούν εντός του Φθινοπώρου, πιθανότατα τον Οκτώβριο.

Αναλυτικά, για τους μισθωτούς, το ποσό της προσωρινής σύνταξης υπολογίζεται ως το 80% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τους 12 μήνες ασφάλισης που προηγούνται της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και πρώην αγρότες (ΟΓΑ) θα καταβληθεί το 70% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος των 12 τελευταίων μηνών ασφάλισης που προηγούνται της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Μάλιστα, οι αυξήσεις των «τυχερών»-άτυχων εν αναμονή συνταξιούχων θα είναι αναδρομικές στις ήδη χορηγηθείσες προσωρινές συντάξεις, οι οποίες κατατέθηκαν με χειρόγραφο τρόπο, προκειμένου να μην υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στο ύψος των προσωρινών συντάξεων αυτών που υπέβαλλαν τις αιτήσεις τους με ηλεκτρονικό τρόπο.

Περαιτέρω, για τους μισθωτούς και τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ η προσωρινή σύνταξη δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί σε είκοσι έτη ασφάλισης, ήτοι 384 ευρώ και να υπερβαίνει το ποσό που ισούται με το διπλάσιο αυτής, δηλαδή 768 ευρώ. Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, η προσωρινή σύνταξη δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την εκάστοτε εθνική σύνταξη που αντιστοιχεί σε 20 έτη ασφάλισης και μεγαλύτερη από το ποσό που ισούται με το ύψος της εθνικής σύνταξης πολλαπλασιαζόμενο επί δυόμισι φορές, στο ύψος που διαμορφώνεται κάθε φορά, ήτοι 960 ευρώ.

Τέλος, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων μέχρι τη λήψη της οριστικής τους σύνταξης, καταργείται η προϋπόθεση της υποχρέωσης διακοπής της εργασίας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και, επομένως, οι συνταξιούχοι δικαιούνται τη λήψη προσωρινής σύνταξης με την αντίστοιχη περικοπή του 30% της προσωρινής, ακόμα και εάν συνεχίζουν την εργασία τους ή την αυτοαπασχόλησή τους.

Παράλληλα, προσωρινή σύνταξη θα χορηγείται και στους ασφαλισμένους που υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συνταξιοδότησης στον e-ΕΦΚΑ, η οποία υπολογίζεται σε ποσοστό 80%. Η προσωρινή σύνταξη γήρατος θα χορηγείται από την πρώτη του επόμενου της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης μήνα, μέχρι το τέλος του μήνα έκδοσης της οριστικής απόφασης.

Για τους συνταξιούχους λόγω θανάτου που δεν έχουν πάρει οριστική σύνταξη η προσωρινή αυξάνεται στο 70% της σύνταξης του θανόντος που πιθανότατα θα αντιστοιχεί στο πραγματικό ύψος και της οριστικής.

Για τους δικαιούχους αναπηρικής σύνταξης, η προσωρινή θα καταβάλλεται ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας, ως εξής: α) προσωρινή 75% με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως και 79,99% και β) προσωρινή 50% με αναπηρία έως 66,99%.

Σε περιπτώσεις αίτησης για μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος το ποσό της προσωρινής σύνταξης μειώνεται κατά 0,5% για κάθε μήνα (ή 6% για κάθε έτος) που υπολείπεται από τη συμπλήρωση του εκάστοτε ορίου ηλικίας για την πλήρη σύνταξη.

Η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα στους δικαιούχους που είναι άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και στους γονείς και νόμιμους κηδεμόνες που προστατεύουν άτομα με αναπηρία.

Δεν προβλέπεται αύξηση στα ποσά που λαμβάνουν ως προσωρινή σύνταξη οι συνταξιούχοι του Δημοσίου με αίτηση από 13/5/2016 και μετά, καθώς παίρνουν το 50% των μέσων μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών τους του τελευταίου 12μήνου πριν από την αίτηση, χωρίς να ισχύει κανένα πλαφόν.

Ο γενικός κανόνας έχει και εξαιρέσεις, κατά τις οποίες δεν προβλέπεται η χορήγηση της προσωρινής σύνταξης. Αυτές είναι οι εξής:

Όταν η αίτηση συνταξιοδότησης δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Όταν για τη συνταξιοδότηση πρέπει να εφαρμοστούν ευρωπαϊκοί κανονισμοί και διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας, εκτός των περιπτώσεων που θεμελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα μόνο με τον χρόνο ασφάλισης σε ελληνικό ασφαλιστικό φορέα. Όταν χορηγείται ήδη προσωρινή ή οριστική σύνταξη για την ίδια αιτία. Όταν είναι απαραίτητη η αναγνώριση χρόνων ασφάλισης για θεμελίωση του δικαιώματος συνταξιοδότησης. Όταν υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές, το ποσό των οποίων υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις ποσά. Όταν παρέχεται εργασία για την οποία προβλέπεται αναστολή καταβολής της σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4387/2016.