Διπλωματική εγρήγορση για τις τουρκικές προκλήσεις

Η στάση της Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο βρίσκεται στο επίκεντρο των κινήσεων στην διπλωματική σκακιέρα.

Στην έκτακτη Σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών για τις εντάσεις στη Λευκορωσία, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, αναμένεται να θέσει «εμβόλιμα» ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το ζήτημα, ωστόσο, της Ανατολικής Μεσογείου προβλέπεται να συζητηθεί κυρίως στην ειδική Σύνοδος Κορυφής η οποία πραγματοποιείται στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου και κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιαστεί η λίστα των κυρώσεων που έχει ζητήσει η Ελλάδα για την Τουρκία.

Μιλώντας χθες από την Κύπρο ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σημείωσε πως «η κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας στρέφεται εναντίον της Ε.Ε. και θα πρέπει να συνεπάγεται και την κλιμάκωση της Ευρωπαϊκής αντίδρασης για την αντιμετώπισή της». Τόνισε επίσης πως το θέμα της Τουρκίας θα είναι στην ευρωπαϊκή ατζέντα λέγοντας πως «η παράνομη συμπεριφορά της Τουρκίας θα συζητηθεί ασφαλώς και στο Ανώτατο Επίπεδο. Στη Σύνοδο της ΜΕD7 στην Κορσική και ακολούθως στο Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα μετάσχουν ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης».

Στο μεταξύ το σεισμολογικό σκάφος Oruc Reis εξακολουθεί να κινείται για δεύτερη εβδομάδα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα τη στιγμή που το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στην Κρήτη όπου συγκεντρώνουν στρατιωτικές δυνάμεις ΗΠΑ και Ρωσία. Στη Σούδα κατέπλευσε νωρίς το πρωί της Τρίτης το θηριώδες ελικοπτεροφόρο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, USS Hershel «Woody» Williams και νότια της Κρήτης βρίσκεται ρωσικό πλοίο ηλεκτρονικού πολέμου. Την ίδια ώρα στην Κύπρο παραμένει εδώ και ημέρες η γαλλική φρεγάτα Lafayette.

Xθες δημιουργήθηκε σύγχυση από τις δηλώσεις του συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του πρωθυπουργού Αλέξανδρου Διακόπουλου ο οποίος δήλωσε ότι η Τουρκία έχει ήδη πραγματοποιήσει έρευνες. «Ας μην κοροϊδευόμαστε. Έχει μαρκάρει την περιοχή του» είπε χαρακτηριστικά. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις και αργότερα ο κ. Διακόπουλος ανασκεύασε.

Νωρίτερα είχε κάνει την εμφάνισή του ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η Ελληνοαιγυπτιακή συμφωνία είναι κατά του ελληνικού λαού. Η έγκριση της συμφωνίας, ωστόσο, ψηφίστηκε από την ολομέλεια του Κοινοβουλίου της Αιγύπτου έπειτα από τη χθεσινή έγκριση από την Επιτροπή Συνταγματικών και Νομικών Υποθέσεων της Αιγυπτιακής Βουλής, και πλέον αναμένεται η κύρωση των συμφωνιών με Αίγυπτο και Ιταλία από την Ελληνική Βουλή με την έναρξη εκ νέου των εργασιών της.

Διπλωματική κινητικότητα

Οι διπλωματικές επαφές της κυβέρνησης συνεχίστηκαν χθες με την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών στην Κύπρο και τις συναντήσεις του με τον Κύπριο ομόλογό του, Νίκο Χριστοδουλίδη, και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη.

«Ο συντονισμός μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας είναι διαρκής και σε πολιτικό και σε υπηρεσιακό επίπεδο, στο πλαίσιο του κοινού μας βηματισμού» υποστήριξε ο κ. Δένδιας στέλνοντας μήνυμα στην Τουρκία πως «η εμμονή στην παραβατικότητα δεν δημιουργεί τετελεσμένα». Από την πλευρά του ο Νίκος Χριστοδουλίδης υποστήριξε πως η Κύπρος «είναι έτοιμη να συζητήσει και με τα υπόλοιπα γειτονικά κράτη για καθορισμό θαλάσσιων συνόρων στην βάση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας του 1982».

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε επίσης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος με τη Γερμανίδα ομόλογο του Άνεγκρετ Κραμπ-Καρενμπάουερ, με την οποία συζήτησε για «την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, μετά την παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας», αλλά και για την επικείμενη άτυπη σύνοδο των υπουργών Άμυνας της ΕΕ στις 26 Αυγούστου στο Βερολίνο. Στη διάρκεια της επικοινωνίας ο κ. Παναγιωτόπουλος εκτίμησε ότι η παρούσα κατάσταση καλλιεργεί συνθήκες ατυχήματος και, συνεπώς, πρέπει να διασφαλισθεί ότι θα αποφευχθεί οιαδήποτε ενέργεια περαιτέρω κλιμάκωσης και να υπάρξει εκτόνωση, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για διάλογο» σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.