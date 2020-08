Κόσμος

Φονική φωτιά σε πλοίο υπό ελληνική σημαία

Έλληνες ειναι ένας νεκρός και ένας τραυματίας απο τα μέλη του πληρώματος.

Νεκρός ανασύρθηκε ο 55χρονος Ελληνας Β' Μηχανικός, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στο υπό ελληνική σημαία φορτηγό πλοίο «Φανερωμένη», το οποίο κατευθυνόταν, κενό φορτίου, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στη Βόρεια Αφρική.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 4:00 ώρα Ελλάδος και από τις φλόγες τραυματίστηκε και ο 26χρονος Γ' Μηχανικός του πλοίου.

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία είναι η Marmara Navigation, και το πλήρωμα αποτελείτο από 28 άτομα, εκ των οποίων οι πεντε Έλληνες ναυτικοί. Το φορτηγό πλοίο ήταν μεσοπέλαγα, κενό φορτίου και η πυρκαγιά ξεκίνησε από το μηχανοστάσιο και επεκτάθηκε σε μεγάλος τμήμα του πλοίου. Η φωτιά κατασβέστηκε με ίδια μεσα πυρόσβεσης.

Το πλοίο έμεινε ακυβέρνητο, δίχως εισροή υδάτων. Στην περιοχή του δυστυχήματος έσπευσαν παραπλέοντα πλοία, ενώ ζητήθηκε η αποστολή ελικοπτέρου για τη μεταφορά του Γ/ Μηχανικού, που αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα.

Το επιχειρησιακό κομμάτι της διάσωσης του πληρώματος και ρυμούλκησης του πλοίου εχει αναλάβει το Κέντρο επιχειρήσεων του Λιμενικού της Ινδίας, στη Βομβάη.

Πηγή εικόνας: ΜarineTraffic