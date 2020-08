Οικονομία

Έστησαν εταιρεία “βιτρίνα” κι εξαπατούσαν επιχειρηματίες

Το απίστευτο κόλπο με το οποίο απέσπασαν τρόφιμα αξίας μεγαλύτερη από 100.000 ευρώ.

Προϊόντα τροφίμων αξίας άνω των 100.000 ευρώ απέσπασαν μέλη εγκληματικής οργάνωσης από 3 επιχειρήσεις με το πρόσχημα της επέκτασης των δραστηριοτήτων τους στο εξωτερικό. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ως δράστες, 56χρονος ημεδαπός και 36χρονη αλλοδαπή, σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος δύο ακόμη ατόμων, σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, απατών τετελεσμένες κατ΄εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα και πλαστογραφία.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο 56χρονος με την 36χρονη και έναν εκ των δραστών, συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση με διακριτούς ρόλους με σκοπό τον προσπορισμό παράνομου περιουσιακού οφέλους από την τέλεση απατών και συγκεκριμένα με το πρόσχημα της μεσολάβησης μεταξύ εταιρείας εμπορίου τροφίμων του εξωτερικού και εμπόρων τροφίμων , ώστε οι τελευταίοι να μπορούν να εξάγουν τα προϊόντα τους.

Τα μέλη της οργάνωσης συνέστησαν εταιρεία τροφίμων σε χώρα του εξωτερικού με φερόμενη ιδιοκτήτρια την 36χρονη και στη συνέχεια τα έτερα δύο μέλη χρησιμοποιώντας αριθμούς κινητής τηλεφωνίας και λογαριασμούς ηλεκτρονικής αλληλογραφίας υπό την επωνυμία της παραπάνω εταιρείας, καθώς και τηλεφωνικό αριθμό στον οποίο εμφαίνεται ως συνδρομητής έτερο άτομο, προσέγγιζαν εμπόρους τροφίμων ως εκπρόσωποι ή συνεργάτες της εταιρείας στην Ελλάδα, προκειμένου να αποσπάσουν προϊόντα τροφίμων χωρίς να καταβάλουν το αντίστοιχο αντίτιμο.

Για να επιτύχουν το σκοπό τους, παρουσίαζαν τις εμπορικές συναλλαγές ως ευκαιρία για επέκταση των δραστηριοτήτων των προαναφερόμενων εμπόρων στο εξωτερικό.

Με τον παραπάνω τρόπο τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης απέσπασαν από τρεις 3 επιχειρήσεις σε περιοχές της Πέλλας, των Τρικάλων και της Κέρκυρας που δραστηριοποιούνταν στο χώρο των τροφίμων, διάφορα προϊόντα συνολικής αξίας 108.741,46 ευρώ ενώ μία μεταφορική εταιρεία υπέστη ζημία 1.260 ευρώ, καθώς δεν της καταβλήθηκε συμφωνηθέν κόμιστρο για τη μεταφορά εμπορευμάτων.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.