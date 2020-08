Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πέθανε ασθενής που είχε κολλήσει απο συγγενείς του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με βαριά νοσήματα νοσηλευόταν σε θεραπευτήριο, ο άνδρας που κατέληξε συνεπεία επιπλοκών της νόσου.

Ακόμα ένα θάνατο από κορονοϊό μετράει η Ελλάδα σήμερα το πρωί, ανεβάζοντας στα 234 τα θύματα της Covid-19.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, ένας άνδρας 79 ετών που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Γ.Ν. Ξάνθης έχασε τη ζωή του στις 11.25 το πρωί σήμερα.

Ο 79χρονος είχε ιστορικό υπέρτασης, σακχαρώδους διαβήτη τύπου ΙΙ και χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας.

Ο άνδρας, που ήταν μέλος οικογένειας με 2 επιβεβαιωμένα κρουύσματα, εισήχθη στο νοσοκομείο με έντονη υποξυγοναιμία και αμφοτερόπλευρα διηθήματα.