ΣΥΡΙΖΑ για άνοιγμα σχολείων: η Κυβέρνηση υποτιμά τον κίνδυνο

Φίλης και Ξανθός επιτίθενται στα κυβερνητικά στελέχη, κάνοντας λόγο για «success story που ήδη έχει καταρρεύσει».

«Η απόφαση της κυβέρνησης να ανοίξουν τα σχολεία στις 7 Σεπτεμβρίου, χωρίς μείωση των μαθητών ανά τάξη και χωρίς αυστηρότερες υγειονομικές προδιαγραφές, ευχόμαστε να μην αποβεί καταστροφική επιλογή», υπογραμμίζουν σε κοινή δήλωσή τους οι τομεάρχες Παιδείας και Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φίλης και Ανδρέας Ξανθός.

Οι δύο πρώην υπουργοί καταγγέλλουν «προφανή υποτίμηση του κινδύνου στο όνομα ενός κυβερνητικού success story που ήδη έχει καταρρεύσει» και «υποκριτική επίκληση της δημόσιας Υγείας από τις πολιτικές ηγεσίες των υπουργείων Παιδείας και Υγείας, στο βαθμό που αυτό δεν συνοδεύεται από μέτρα υγειονομικής θωράκισης ευαίσθητων τομέων της κοινωνικής ζωής όπως η εκπαίδευση».

«Σε αντίθεση με την τακτική του υποδιπλασιασμού των τμημάτων στα σχολεία και της εκ περιτροπής διδασκαλίας κατά το ολιγοήμερο άνοιγμα των σχολείων τον Μάιο και των Ιούνιο, όταν υπήρχε σημαντική υποχώρηση της πανδημίας, τώρα, που καθημερινά αυξάνεται ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων από τον ιό, σχεδιάζεται διδασκαλία σε πλήρη σύνθεση» αναφέρουν, σημειώνοντας πως σε «αίθουσες 20-30 τετραγωνικών» θα είναι «στοιβαγμένοι 25 μαθητές, όταν παντού (καταστήματα, συγκοινωνίες, γραφεία, εστίαση) επιβάλλονται -και σωστά- αποστάσεις».

«Παραλογισμός» σχολιάζουν και αναφέροντας ότι η προετοιμασία για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ήταν το βασικό επιχείρημα για το προηγούμενο άνοιγμα των σχολείων, με τμήματα χωρισμένα στη μέση, ήταν», διερωτώνται: «Ποια συμπεράσματα βγήκαν με βάση αυτή την εμπειρία, ποια μέτρα ελήφθησαν για την υγειονομικά ασφαλή επανεκκίνηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας ;».

Οι δύο βουλευτές τονίζουν εξάλλου ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ, με παρεμβάσεις του στη Βουλή και στο δημόσιο διάλογο, κατέθεσε τις προτάσεις του για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων», μεταξύ των οποίων είναι: έκτακτο κονδύλι από τον προϋπολογισμό για την υγειονομική θωράκιση των σχολείων και την πρόσληψη επιπλέον προσωπικού, αυξημένα τεστ για εκπαιδευτικούς και ευάλωτες κατηγορίες μαθητών, δωρεάν μάσκες στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, σχολαστική καθαριότητα των αιθουσών και των WC με πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού, τάξεις 10-12 μαθητών.

Επιπλέον, προτείνουν: επιτάχυνση των 10.500 μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών, πρόσληψη επιπλέον αναπληρωτών φέτος, εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω των δημόσιων δικτύων, χωρίς αποκλεισμούς, εκεί όπου οι επιδημιολογικές συνθήκες την επιβάλλουν, ειδική μέριμνα για την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων και των παιδιών ευάλωτων ομάδων, συντονιστικό όργανο Παιδείας-Υγείας ανά Δήμο, σε επικοινωνία με ΕΟΔΥ-Πολιτική Προστασία, για την αξιόπιστη παρακολούθηση των εξελίξεων σε τοπικό επίπεδο και την στοχευμένη παρέμβαση αν χρειαστεί και έμφαση στην έγκυρη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για θέματα Δημόσιας Υγείας , για την ιστορία των επιδημιών, για την αξία του εμβολιασμού και των μέτρων ατομικής προστασίας κ.λπ.

«Σε αυτά, προσθέτουμε σήμερα την πρότασή για κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Μορφωτικών και Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής στο αμέσως επόμενο διάστημα , ώστε να υπάρξει υπεύθυνη ενημέρωση από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων και να συζητηθούν οι προτάσεις της κυβέρνησης και όλων των κομμάτων», συμπληρώνουν Ν. Φίλης και Α. Ξανθός και υπογραμμίζουν: «Δυστυχώς, τίποτα από τα παραπάνω δεν περιλαμβάνονται στις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Ούτε καν η δωρεάν χορήγηση μασκών. Συνεπώς, το υγειονομικά ασφαλές άνοιγμα των σχολείων αποτελεί πλέον ένα νέο πεδίο αγώνα και διεκδίκησης για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας και των υγειονομικών».

«Κεντρικά, αλλά και σε κάθε σχολείο, σε κάθε Δήμο, τα μαθητικά συμβούλια, οι σύλλογοι γονέων, οι σύλλογοι των διδασκόντων, οι τοπικοί υγειονομικοί φορείς, οφείλουν να διεκδικήσουν τις βέλτιστες λύσεις , προστατεύοντας την υγεία των παιδιών και τη Δημόσια Υγεία. Σε αυτούς τους αγώνες για το δικαίωμα στη μόρφωση, στην υγεία , στην ίδια τη ζωή, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι δίπλα τους, μέσα και έξω από τη Βουλή», καταλήγουν.