Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: η πανδημία σαρώνει την Ινδία

Τετραψήφιος αριθμός θανάτων και περισσότερα από 64.000 κρούσματα μέσα σε 24 ώρες.

Η Ινδία κατέγραψε περισσότερα από 64.000 νέα κρούσματα κορονοϊού και περισσότερους από 1.000 θανάτους από COVID-19 σε μια μέρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το ομοσπονδιακό υπουργείο Υγείας.

Η δεύτερη πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο κατέγραψε σε ένα 24ωρο 64.531 νέα κρούσματα κορονοϊού, με τα οποία ανήλθε σε 2,8 εκατομμύρια ο συνολικός αριθμός τους. Το ίδιο διάστημα ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκε κατά 1.092 σε 52.889.

Η Ινδία είναι η τρίτη χώρα, μετά τη Βραζιλία και τις ΗΠΑ, σε αριθμό κρουσμάτων SARS-CoV-2. Η COVID-19 εξαπλώνεται με σταθερούς ρυθμούς από τις μεγάλες αστικές περιοχές στις μικρότερες πόλεις, όπου οι υποδομές στον τομέα της υγείας είναι σαθρές.