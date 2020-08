Πολιτική

ΚΚΕ: η κυβέρνηση έχει ευθύνες για την έξαρση των κρουσμάτων

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το ΚΚΕ κατηγορώντας την για επικίνδυνη διαχείριση της πανδημίας.

Το ΚΚΕ σε ανακοίνωση του, υποστηρίζει ότι «η κυβέρνηση συγκαλύπτει τις ευθύνες της για την έξαρση των κρουσμάτων κουνώντας το δάκτυλο στο λαό και παίζοντας την υγεία του στα ζάρια!».

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης του το ΚΚΕ επισημαίνει τα εξής:

Τα επιχειρήματα που επιστρατεύει η κυβέρνηση και τα στελέχη της για να δικαιολογήσουν την επικίνδυνη διαχείριση της πανδημίας εκθέτουν την πολιτική της.

- Η ίδια η κυβέρνηση, πριν δύο μήνες, έλεγε ότι στο άνοιγμα του Τουρισμού εντοπιζόταν ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την αναζωπύρωση της νόσου. Χτες ο υφυπουργός πολιτικής προστασίας στο ερώτημα “αν ευθύνεται ο τουρισμός για την ανοδική τάση κρουσμάτων” απάντησε: “Κατηγορηματικά ΟΧΙ!”

- Μέχρι το τέλος της άνοιξης, η εφαρμογή από τη συντριπτική πλειοψηφία του λαού των μέτρων που συνιστούσαν οι επιστήμονες, είχε ως αποτέλεσμα τα κρούσματα σχεδόν να μηδενιστούν στη χώρα. Αυτό που μεσολάβησε από τότε μέχρι την τωρινή κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων είναι το άνοιγμα του Τουρισμού με τους όρους όμως των επιχειρηματικών ομίλων του Τουρισμού και των Μεταφορών και όχι με κριτήριο την προστασία της υγείας του λαού και όσων ήθελαν να επισκεφτούν για αναψυχή τη χώρα μας.

- Το επιχείρημα πως “δεν φταίει ο τουρισμός επειδή τα κρούσματα από τουρίστες είναι 17%” που το ανακάλυψε η κυβέρνηση; Μήπως οι τουρίστες πάνε σε άλλη Ελλάδα; Δεν συγχρωτίζονται στα ίδια μέρη με τον εγχώριο πληθυσμό; Ή μήπως περίμενε κανείς να είναι περισσότερα τα κρούσματα στους τουρίστες από αυτά στον ντόπιο πληθυσμό; Πόσο πιστή είναι η εικόνα των επιβεβαιωμένων εισαγόμενων κρουσμάτων, όταν από όσους τουρίστες έχουν έλθει μέχρι τώρα έχει ελεγχθεί μόνο το 12%;

- Αν η αύξηση των κρουσμάτων δεν οφείλεται στο άνοιγμα του Τουρισμού χωρίς τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, τότε γιατί το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση έκλεισε ουσιαστικά τα σύνορα, υποχρεώνοντας όσους θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα να έχουν κάνει στη χώρα προέλευσης τεστ κορωνοϊού μέχρι 72 ώρες πριν από την είσοδό τους στη χώρα; Γιατί μείωσε ξανά τη χωρητικότητα στα τραπέζια στα μαγαζιά εστίασης; Γιατί μπαίνουν σε καραντίνα νησιά στα οποία ως επί το πλείστον πηγαίνουν για διακοπές τουρίστες;

- Η κυβέρνηση θέλοντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις και απαντώντας στις καταγγελίες της ΟΕΝΓΕ τελικά επιβεβαίωσε πώς με μέθοδο αποκρύπτονται στοιχεία για τα κρούσματα κορωνοϊου, όπως το σε ποια νησιά εντοπίζονται. Οι φαιδρότητες ότι δεν ανακοινώνονται ανά νησί “για να μην υπάρχει στοχοποίηση της περιοχής” επιβεβαιώνουν και τις καταγγελίες, αλλά και το κριτήριο της κυβέρνησης, που δεν είναι η προστασία της δημόσιας υγείας αλλά η εξυπηρέτηση μεγάλων οικονομικών συμφερόντων που συνδέονται με τον Τουρισμό.

Εκεί που τελειώνουν τα επικοινωνιακά τερτίπια αρχίζει η πραγματικότητα. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να την κρύψει. Επιλέγει να εναποθέτει στην ατομική ευθύνη την διαχείριση της πανδημίας και να στοχοποιεί τη νεολαία, προκειμένου να μην αναλάβει τις δικές της τεράστιες ευθύνες για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Τώρα οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, μαζί με τους μαχόμενους υγειονομικούς, είναι ανάγκη να απαιτήσουν από την κυβέρνηση μέτρα αποφασιστικής στήριξης του δημόσιου συστήματος υγείας, με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, όλων των ειδικοτήτων στη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, αλλά και τα νοσοκομεία.

Καμία απόλυση.

Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και των επικουρικών.

Μαζικά, επαναλαμβανόμενα τεστ στους εργαζόμενους στην Υγεία και τη Πρόνοια, στα ΜΜΜ, στην εστίαση, στον τουρισμό, στο εμπόριο, αλλά και τους μεγάλους χώρους δουλείας (εργοστάσια κτλ).

Να ανοίξουν όλα τα νοσοκομεία που έκλεισαν τα τελευταία χρόνια.

Σχέδιο επίταξης όλων των δομών του Ιδιωτικού Τομέα Υγείας και Πρόνοιας, για να μπει σε εφαρμογή, σε περίπτωση γιγάντωσης της πανδημίας.

Μέτρα προστασίας των εργαζόμενων στους τόπους δουλειάς με όλα τα απαραίτητα μέσα και μέτρα υγείας και ασφάλειας.

Κατεπείγουσες προσλήψεις στα ΜΜΜ για να αυξηθούν τα δρομολόγια, για να μειωθεί ο συγχρωτισμός, με ταυτόχρονη μείωση στη πληρότητα των πλοίων και των αεροπλάνων, με παράλληλη μείωση τη τιμής των εισιτηρίων.