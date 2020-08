Αθλητικά

ΕΠΟ: αναδιάρθρωση σε Super League 2 και Football League

Τι αποφάσισε η εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ. Με πόσες ομάδες θα διεξαχθούν τα πρωταθλήματα των μικρότερων επαγγελματικών κατηγοριών, την επόμενη σεζόν.

Την πρόταση αναδιάρθρωσης των μικρότερων επαγγελματικών κατηγοριών υπερψήφισε σήμερα η εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η Super League 2 της περιόδου 2020-21 θα διεξαχθεί με τη συμμετοχή 18 ομάδων, ενώ η Football League με 16.

Συνολικά οκτώ ομάδες θα ανέβουν από την FL στη SL2, από την οποία υποβιβάζονται η Κέρκυρα και ο Απόλλων Πόντου, ενώ άλλες οκτώ ομάδες ανεβαίνουν από τη Γ΄ Εθνική στη Football League.