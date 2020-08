Πολιτική

Κατρούγκαλος για Τουρκία: έμπρακτη αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας

Τι λέει για τις έρευνες του “Oruc Reis”, τις διπλωματικές κινήσεις της Αθήνας και τις δηλώσεις του Αλ. Διακόπουλου. Ποιους “καρφώνει” στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν έχουμε την ίδια υποστήριξη από άλλες χώρες του Νότου που στο παρελθόν ήταν μαζί μας. Αυτό δείχνει μια υστέρηση στον τρόπο που εμείς κρατούμε ζωντανές τις εταιρικές μας σχέσεις και τις συμμαχίες» , δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107.7 ο Γιώργος Κατρούγκαλος

Όπως συμπλήρωσε ο πρώην ΥΠΕΞ και βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, «Είχαμε καθιερώσει ως ΣΥΡΙΖΑ έναν πολύ χρήσιμο θεσμό πολυμερούς διπλωματίας, την Σύνοδο των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου (Σ.Σ. Μάλτα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρος, Ελλάδα, Γαλλία). Ιταλία, Ισπανία και Μάλτα δεν υποστήριξαν το αίτημά μας για κυρώσεις» .

Ο κ. Κατρούγκαλος είπε ότι υπάρχει κενό ενημέρωσης κι όλα αυτά προκύπτουν από κυβερνητικές διαρροές και από ρεπορτάζ . Σχολιάζοντας τις χθεσινές δηλώσεις του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Αλ. Διακόπουλου και τις διευκρινιστικές δηλώσεις στις οποίες προέβη λίγο αργότερα, ο κ. Κατρούγκαλος είπε: «ο κ. Διακόπουλος την πρώτη φορά που τοποθετήθηκε είπε την άποψή του, τη δεύτερη πιέστηκε προφανώς από το Μαξίμου να προχωρήσει σε ανασκευή».

«Να υπογραμμίσω δύο πράγματα που είπε ο κ. Διακόπουλος τα οποία είναι πάρα πολύ σωστά. Πρώτα – πρώτα είπε ότι προφανώς έγιναν έρευνες, κι αυτό προκύπτει από την κοινή λογική, δεν χρειαζόμαστε να μας το πει οποιοδήποτε. Από τη στιγμή που και η κυβέρνηση δέχεται ότι έχει ποντίσει καλώδια εντός της υφαλοκρηπίδας, μπορεί να προχωρήσει σε ηχοβόλιση και σε έρευνες. Το αν ο θόρυβος κάνει αυτές τις έρευνες λιγότερο ή περισσότερο αξιόπιστες, προφανώς είναι εκτός συζήτησης, γιατί αυτό που ήθελε η Άγκυρα να στείλει είναι ένα μήνυμα».

«Από τη στιγμή που έγιναν έρευνες έστω και με αυτές τις συνθήκες, εντός υφαλοκρηπίδας μας, υπήρχε έμπρακτη αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων» υπογράμμισε ο κ. Κατρούγκαλος.

Ερωτηθείς για τις εσωκομματικές έριδες στον ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε «θεωρώ ότι είναι υγιές να υπάρχει διαφοροποίηση απόψεων, και να υπάρχει και σύγκρουση ιδεών. Αλλά ορισμένες από τις διατυπώσεις που είδα σε συντρόφους μου που έχουν αρθρογραφήσει ένθεν και κείθεν, βλέπω πράγματι μια υπερβολή στην έκφραση και στην «πολεμική» που νομίζω δεν ωφελεί», σημείωσε ο κ. Κατρούγκαλος επισημαίνοντας πως :«Αυτοσυγκράτηση πρέπει να υπάρχει ως προς την διατύπωση όχι ως προς την ουσία της σύγκρουσης. Είναι υγιές να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σε ένα δημοκρατικό κόμμα».