Πολιτισμός

Ελευσίνα - Πολιτιστική Πρωτεύουσα: παράταση προτείνει η Κομισιόν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει θέμα επέκτασης των Πολιτιστικών Πρωτευουσών του 2020 και του 2021 λόγω της κρίσης του Covid-19.

Λόγω των επιπτώσεων της κρίσης του Covid-19, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να δοθεί στη Ριέκα (Κροατία) και στο Γκάλγουεϊ (Ιρλανδία) η δυνατότητα να παρατείνουν το έτος τους ως Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης έως τις 30 Απριλίου 2021. Η Επιτροπή προτείνει ακόμα να μεταφερθεί το έτος κατά το οποίο πρόκειται η πόλη Νόβι Σαντ (Σερβία) να φιλοξενήσει τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας από το 2021 στο 2022 και το έτος κατά το οποίο οι πόλεις Τιμισοάρα (Ρουμανία) και Ελευσίνα (Ελλάδα) θα αναλάβουν τον τίτλο από το 2021 στο 2023.

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, δήλωσε τα εξής: «Η Ριέκα και το Γκάλγουεϊ αξίζουν μια δίκαιη ευκαιρία για να ανακάμψουν και να προβάλουν την ανθεκτικότητα και τη δημιουργικότητά τους. Η υποδοχή, με ανοιχτή καρδιά και ανοιχτό μυαλό, διαφόρων ειδών ακροατηρίων και καλλιτεχνών αποτελούσε ανέκαθεν την κινητήρια δύναμη των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης. Και αυτό θα συνεχιστεί. Ευελπιστώ ότι, όσον αφορά τις πόλεις Νόβι Σαντ, Τιμισοάρα και Ελευσίνα, ο επιπλέον χρόνος θα δώσει τη δυνατότητα στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού να ανακάμψουν από τη σημερινή ύφεση και να κινητοποιήσουν σχετικές επενδύσεις, μεταξύ άλλων και μέσω της αλληλεγγύης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.»

Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Ευρωπαία Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, δήλωσε σχετικά: «Ο πολιτισμός έχει πληγεί σκληρά από την πανδημία και οι Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης δεν αποτελούν εξαίρεση. Παρά την ενέργεια, τον ενθουσιασμό και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν οι ομάδες και οι εταίροι τους, η Ριέκα και το Γκάλγουεϊ δεν μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν το πρόγραμμά τους για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2020, όπως είχε προβλεφθεί. Ελπίζω ότι και οι δύο πόλεις θα αξιοποιήσουν στο μέγιστο τη δυνατότητα που τους προσφέρεται να παρατείνουν αυτό το ιδιαίτερο έτος τους. Είμαι σίγουρη ότι η Τιμισοάρα, η Ελευσίνα και το Νόβι Σαντ, οι επόμενες στη σειρά Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης, θα ωφεληθούν από τον επιπλέον χρόνο για να προετοιμάσουν τα φιλόδοξα προγράμματά τους.»

Η Επιτροπή βρίσκεται σε στενή επαφή με τις ομάδες όλων των πολιτιστικών πρωτευουσών της Ευρώπης από το 2020 έως το 2023, προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα τον αντίκτυπο της πανδημίας στην παράδοση και την προετοιμασία των σημερινών και των επερχόμενων πολιτιστικών πρωτευουσών της Ευρώπης.

Στην Τιμισοάρα, την Ελευσίνα και το Νόβι Σαντ, τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες για το 2021, η πανδημία είχε ως αποτέλεσμα υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας σε σχεδόν όλους τους τομείς της προετοιμασίας, όπως τις προοπτικές χρηματοδότησης και τους μελλοντικούς κανονισμούς για την ασφάλεια. Επιπλέον, οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί έχουν μειώσει δραματικά τις τουριστικές ροές και τις ευκαιρίες για ευρωπαϊκές και διεθνείς εταιρικές σχέσεις. Με τα μέτρα για τον κορονοϊό έχουν καθυστερήσει οι προπαρασκευαστικές τους εργασίες, ενώ θα έπρεπε, σε κανονικές συνθήκες, να έχουν επιταχυνθεί.

Η πρόταση της Επιτροπής υποβάλλεται τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προς εξέταση και τελική έγκριση.