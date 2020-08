Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: θρήνος για τον 51χρονο που κατέληξε

Ακόμη ένας ασθενής έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό, μεγαλώνοντας την μακάβρια λίστα.

Ακόμη ένας ασθενής έχασε τη ζωή του από τη φονική πανδημία του κορονοϊού.

Πρόκειται για έναν άντρα 51 ετών, που σύμφωνα με πληροφορίες έπασχε κι από πολλά υποκείμενα νοσήματα.

Ο άτυχος άντρας κατέληξε στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου νοσηλευόταν.

Τα θύματα της πανδημίας στη χώρα μας, έφτασαν πλέον τα 235.

Νωρίτερα είχαμε ακόμη έναν θάνατο από κορονοϊό. Ένας άνδρας 79 ετών που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του Γ.Ν. Ξάνθης έχασε τη ζωή του στις 11.25 το πρωί σήμερα.

Ο 79χρονος είχε ιστορικό υπέρτασης, σακχαρώδους διαβήτη τύπου ΙΙ και χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας.

Ο άνδρας, που ήταν μέλος οικογένειας με 2 επιβεβαιωμένα κρουύσματα, εισήχθη στο νοσοκομείο με έντονη υποξυγοναιμία και αμφοτερόπλευρα διηθήματα.