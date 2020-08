Πολιτική

Αναστασιάδης: Η ΕΕ να είναι παρούσα όποτε παραβιάζεται το Διεθνές Δίκαιο και όχι κατ’ επιλογήν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρέμβαση του προέδρου της Κύπρου στην τηλεδιάσκεψη του εκτάκτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Την επιβεβλημένη ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρεί τις αρχές και αξίες που τη διέπουν σε κάθε περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του Διεθνούς Δικαίου και όχι κατ΄ επιλογήν, ή με βάση τα ειδικότερα συμφέροντα των κρατών- μελών, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης στην παρέμβασή του κατά τις εργασίες του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Το Συμβούλιο συγκάλεσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Σαρλ Μισέλ με αντικείμενο την ανασκόπηση της εν εξελίξει κατάστασης στη Λευκορωσία, μετά τη διεξαγωγή των Προεδρικών Εκλογών στη χώρα στις 9 Αυγούστου.

Στην παρέμβαση του, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι η ΕΕ επιβάλλεται να είναι παρούσα όποτε παραβιάζονται δημοκρατικές αρχές, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το Διεθνές Δίκαιο και όχι κατ΄ επιλογήν ή με βάση τα ειδικότερα συμφέροντα των κρατών μελών, σημειώνοντας, παράλληλα, ότι η Κύπρος βιώνει εδώ και χρόνια την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών από την Τουρκία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας χαιρέτισε την προσέγγιση και την άμεση αντίδραση της ΕΕ σε ό,τι αφορά την κατάσταση στη Λευκορωσία, υπογραμμίζοντας ότι «αναμένω, ωστόσο, την ίδια σθεναρή και αποφασιστική προσέγγιση να ακολουθηθεί από την ΕΕ και για τρίτες χώρες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο» και πρόσθεσε ότι η ΕΕ δεν πρέπει να έχει δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επισήμανε τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών ελευθεριών από την Τουρκία, υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ, στο ίδιο το έδαφός της και ενάντια του ιδίου του λαού της, με φίμωση του Τύπου και της ελευθεροτυπίας, με φυλακίσεις δημοσίων λειτουργών και άλλες δεκάδες χιλιάδες κατάφορες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Αναφέρθηκε, επίσης, στη συνεχιζόμενη παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία, καθώς και στις παράνομες και προκλητικές ενέργειές της έναντι των θαλασσίων ζωνών Κύπρου και Ελλάδας.

Τόνισε ότι η ΕΕ έχει την ευθύνη να αντιδράσει σε αυτές τις σοβαρές προκλήσεις έναντι της ειρήνης και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, σημειώνοντας πως η κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας, όπως επιδεικνύεται και τώρα, δεν θα καμφθεί με μια χλιαρή αντίδραση από την ΕΕ.

Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Σαρλ Μισέλ έχει συγκαλέσει έκτακτη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τις τουρκικές προκλήσεις, στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου.