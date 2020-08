Αθλητικά

Τελικός Κυπέλλου: Με τα περσινά ρόστερ Ολυμπιακός και ΑΕΚ

Ποιους παίκτες έχουν "αποχαιρετήσει" οι δύο φιναλίστ. Ποιοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Με τα ρόστερ που είχαν Ολυμπιακός και ΑΕΚ τη σεζόν 2019/2020 θα διεξαχθεί ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας στις 30 Αυγούστου, όπως αποφασίστηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ.

Τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα των δύο φιναλίστ δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον καταληκτικό αγώνα του θεσμού. Ως εκ τούτου, η -τυπικά γηπεδούχος- Ένωση δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Μπράιτ Ενομπακάρε, Εμάνουελ Ινσούα, Πέταρ Καρακλάγιτς και Γιάννη Ιατρούδη, ενώ έχουν αποχωρήσει από την ομάδα οι Βίκτωρ Κλωναρίδης, Νίκλας Χουλτ, Βασίλης Μπάρκας και Σέρχιο Αραούχο.

Στον αντίποδα, ο Ολυμπιακός έχει αποχαιρετήσει τους Κώστα Τσιμίκα, Ομάρ Ελαμπντελαουί, Μπρούνο Γκασπάρ, Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο, ενώ δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τους νεοαποκτηθέντες, Χοσέ Χολέμπας, Ραφίνια, Αποστόλη Αποστολόπουλο και Όγκμουντουρ Κρίστινσον.