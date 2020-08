Κοινωνία

“Μαραθώνιος” ασφαλτοστρώσεων τον Αύγουστο στην Αθήνα

Συνολικά 65.000 τμ θα ασφαλτοστρωθούν σε όλη την Αθήνα. Ποιοι δρόμοι θα «πάρουν» σειρά.

Ένα «μαραθώνιο» ασφαλτοστρώσεων συνεχίζει και τον Αύγουστο ο Δήμος Αθηναίων. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουν ασφαλτοστρωθεί ακόμη 65.000 τ.μ. δρόμων, σε όλη την Αθήνα.

Από την αρχή του χρόνου ο Δήμος Αθηναίων έχει ήδη ασφαλτοστρώσει 108 δρόμους συνολικής επιφάνειας 190.000 τετραγωνικών μέτρων και στις επτά Δημοτικές Κοινότητες της Αθήνας.

Τις προηγούμενες ημέρες ολοκληρώθηκαν οι ασφαλτοστρώσες στις οδούς Μεταγένους, Βίωνος, Περάμου, Αρκαδίας, Ηπείρου, Νωνάκριδος, Μικράς Ασίας, Παπαδιαμαντοπούλου, Καποδιστρίου και Ευελπίδων (κάθοδος) ενώ σειρά στο εκτεταμένο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων έχουν πάρει μια σειρά άλλοι δρόμοι (άνοδος Ευελπίδων, Γκύζη, Ιουλιανού, Βασ. Γεωργίου Β' κ.ά).

«Ο Αύγουστος μπορεί να είναι ο μήνας των διακοπών αλλά είναι και η περίοδος που μας δίνει το χώρο για να συνεχίσουμε την εντατική δουλειά που έχουμε ξεκινήσει στις γειτονιές της Αθήνας», τονίζει, μεταξύ άλλων, σε δήλωσή του ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης.