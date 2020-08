Πολιτική

Μητσοτάκης: η Ευρώπη δεν μπορεί να υιοθετεί “δύο μέτρα και δύο σταθμά”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η παρέμβαση του Πρωθυπουργού στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά την παρέμβασή του στη σημερινή έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξελίξεις στη Λευκορωσία, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις «θλιβερές εικόνες βίαιης καταστολής» που κάνουν τον γύρο του κόσμου και τόνισε την ανάγκη να σταλεί μήνυμα αλληλεγγύης στους πολίτες της Λευκορωσίας.

Συμφωνώντας με την τοποθέτηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη, ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να υιοθετεί «δύο μέτρα και δύο σταθμά» για τη Λευκορωσία και για την Τουρκία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε επίσης ότι η προσέγγιση της Ε.Ε. σε ότι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος Δικαίου δεν μπορεί να είναι διαφορετική για τη Λευκορωσία και διαφορετική για την Τουρκία.

Στη συζήτηση που ακολούθησε για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ της Ελλάδας με την Αίγυπτο, μια «απόλυτα νόμιμη και υποδειγματική συμφωνία», όπως είπε. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Τουρκία «αυτή τη στιγμή παραβιάζει συστηματικά όλους τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου», ενώ παρουσίασε στους Ευρωπαίους ομολόγους του, τα πραγματικά περιστατικά που εκτυλίχθηκαν στην περιοχή της παράνομης τουρκικής NAVTEX, αναλύοντας τους κινδύνους για την ασφάλεια της ίδιας της Ευρώπης.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η Ελλάδα ποτέ δεν αρνήθηκε τον διάλογο με την Τουρκία. «Όχι, όμως», όπως τόνισε, «όσο υπάρχει ένταση στη θάλασσα, την ξηρά και τον αέρα και, πάντως, μόνο για τη μία διαφορά μας που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών».

Ενόψει του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. στις 27 Αυγούστου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τις σχέσεις με την Τουρκία στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου, επαναβεβαιώθηκε ότι όλες οι επιλογές – συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων – για την Τουρκία βρίσκονται στο τραπέζι.