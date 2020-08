Πολιτική

“Ιπτάμενους κατασκόπους” και μαχητικά έβγαλαν οι Τούρκοι στο Αιγαίο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο μπαράζ παραβιάσεων στον αέρα του Αρχιπελάγους και "αερομαχίες" με ελληνικά μαχητικά.

“Σάρωσαν” και πάλι το Αιγαίο οι Τούρκοι με CN-235, συνοδεία οπλισμένων F-16...

Τα, συνολικά, 12 τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν, την Τετάρτη, σε 29 παραβιάσεις και 8 παραβάσεις σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο με αποτέλεσμα οι αναχαιτίσεις από ελληνικά μαχητικά να εξελιχθούν σε εικονικές αερομαχίες.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ :

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ - ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 19η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 4 (4x2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 4 (2 CN-235 και 2 Ε/Π)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 12

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : 4

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 8

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 29 (22 από τα CN-235 , 7 από τα μαχητικά)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : 3

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.