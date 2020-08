Κόσμος

Ερντογάν: θα διεκδικήσουμε τα δικαιώματά της στην ανατολική Μεσόγειο ως το τέλος

Αποφασισμένη η Άγκυρα για να φτάσει μέχρι το τέλος, μέσω της οδού του "διαλόγου", όπως τον εννοεί ο "Σουλτάνος".

Καμία απειλή δεν μπορεί να αποτρέψει την Τουρκία από το να κάνει έρευνες για φυσικούς πόρους στην ανατολική Μεσόγειο, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Η Τουρκία είναι αποφασισμένη να διεκδικήσει τα δικαιώματά της στην ανατολική Μεσόγειο έως το τέλος», είπε ο Ερντογάν σε ομιλία που εκφώνησε στην Άγκυρα.

«Καμία αποικιοκρατική δύναμη ή απειλή δεν μπορεί να αποτρέψει τη χώρα μας από τις πηγές πετρελαίου και φυσικού αερίου που πιστεύεται ότι υπάρχουν στην περιοχή», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Άγκυρα θέλει να επιλύσει το θέμα μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας, παρά να κλιμακώσει την ένταση.